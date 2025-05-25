مستوطنون يحتشدون في بروقين غرب سلفيت

وطن: احتشد عشرات المستوطنين، مساء اليوم الأحد، داخل الخيمة التي أقاموها على أراضي المواطنين في بلدة بروقين غرب سلفيت.

وأقام المستوطنون الخيمة قبل أيام بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على أراضٍ تعود ملكيتها لأهالي البلدة، ومنذ ذلك الوقت تشهد المنطقة تجمعات ليلية تتخللها أجواء صاخبة تشمل الموسيقى والرقص، وتنفيذ اعتداءات لاحقا.

وبحسب أهالي البلدة، فإن هذه التجمعات غالبا ما تكون مقدمة لاعتداءات ينفذها المستوطنون في ساعات الليل، تشمل مهاجمة المنازل، وإحراق الممتلكات، ورشق الحجارة، في ظل حماية قوات الاحتلال، وإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين.