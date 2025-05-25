مالطا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل

وطن: أعلن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الشهر المقبل.

وقال أبيلا، خلال فعالية سياسية، نُظمت اليوم الأحد، إن هذا القرار سيعلن رسميا بعد مؤتمر السلام المقرر عقده في 20 حزيران/يونيو المقبل.

وأضاف: "لا يمكننا أن نغلق أعيننا أمام هذه المأساة الإنسانية المتفاقمة يوما بعد يوم"، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وتحدث رئيس الوزراء عن زيارته الأخيرة إلى مخيمات اللاجئين في الأردن، حيث التقى أطفالا فلسطينيين نُقلوا إلى مالطا لتلقي العلاج الطبي، مؤكدا أن مشاهداته عززت قناعته بأن الاعتراف بدولة فلسطين هو مسؤولية أخلاقية تمليها الظروف الإنسانية المتدهورة في المنطقة.