غزة: عشرات الشهداء بينهم صحافي وسط استمرار الإبادة الإسرائيلية

وطن: ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 53,939 شهيداً و122,797 جريحاً، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وذكرت الوزارة، الأحد، أن عدد الشهداء منذ استئناف الاحتلال للعدوان في 18 مارس/آذار الماضي، بلغ 3,785 شهيداً، إضافة إلى 10,756 جريحاً.

وخلال الـ24 ساعة الماضية فقط، وصلت إلى مستشفيات القطاع جثامين 38 شهيداً و204 جرحى، باستثناء مستشفيات محافظة الشمال التي يصعب الوصول إليها بسبب الانهيار الكامل في البنية التحتية والاستهدافات المتواصلة.

في الوقت ذاته، ما يزال عدد من الضحايا تحت أنقاض المنازل وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب كثافة القصف وتراكم الركام.

استشهاد الصحافي حسان أبو وردة

ضمن سلسلة الجرائم المتواصلة، استُشهد الصحافي حسان مجدي أبو وردة، مدير وكالة "برق غزة" الإخبارية، مع عدد من أفراد عائلته، إثر استهداف منزلهم في منطقة جباليا النزلة، شمالي القطاع.

وباستشهاده، ارتفع عدد الصحافيين الذين قُتلوا في العدوان على غزة إلى **220 صحافياً**، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

30 شهيداً منذ فجر اليوم

ومنذ ساعات الفجر، سُجل استشهاد ما لا يقل عن 30 مواطناً، معظمهم في مناطق وسط وجنوب القطاع، نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف.

ففي بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، استُشهد شخصان بعد استهداف دراجتهما الهوائية بطائرة مسيّرة. كما استشهد آخر في عبسان الكبيرة إثر استهدافه من طائرة دون طيار، في وقت تعرضت فيه البلدة لقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف.

وشنّ الاحتلال قصفاً مدفعياً وغارات جوية على مناطق عدة في خان يونس، من بينها قيزان النجار التي تعرضت لغارتين متتاليتين.

وفي دير البلح وسط القطاع، استُشهد مواطن إثر قصف شارع الحدبة بمسيّرة إسرائيلية. كما استُشهد شخص وأُصيب آخر في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، في قصف مماثل.

وفي تطور آخر، استهدفت طائرات الاحتلال سيارة مدنية قرب دوار أبو مازن غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين وإصابة آخر بجروح خطيرة.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على غزة، وسط تحذيرات دولية من تدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.