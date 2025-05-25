شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شرق خان يونس

وطن: استشهد مواطن وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع أبو طيبة ببلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

كما أصيب عدد من المواطنين برصاص طائرة مروحية في حي الجرن شمال قطاع غزة، فيما أطلقت طائرة مُسيرة الرصاص تجاه مجموعة أطفال في حي صلاح الدين ببلدة بني سهيلا، شرق خان يونس.

كذلك، نسف جيش الاحتلال بالمتفجرات عددا من المباني السكنية غرب مدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 30 مواطنا إثر قصف للاحتلال على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، إلى 53,939 شهيدا، و122,797 مصابا، في حصيلة غير نهائية.