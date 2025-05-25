محكمة الاحتلال ترفض طلب الاستئناف المقدم لتخفيف حكم الأسير الطفل محمد الزلباني

وطن: رفضت محكمة الاحتلال طلب الاستئناف المقدم لتخفيف حكم الأسير الطفل المقدسي محمد الزلباني (14 عامًا).

وقالت محافظة القدس في بيان لها مساء اليوم الأحد، إن محكمة الاحتلال امتنعت أيضا عن احتساب العامين اللذين قضاهما في سجون الاحتلال ضمن مجموع فترة حكمه التي تبلغ 18 عامًا، كما امتنعت عن تخفيض الغرامة المالية المقررة عليه والبالغة 250 ألف شيقل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد فجرت في أواخر عام 2023 منزل عائلة الأسير الطفل محمد باسل الزلباني، في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وكان جيش الاحتلال، قد اعتقل الطفل الزلباني، في 13 من شباط من العام 2023.