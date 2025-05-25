الأطفال في ملتقيات ابداع المعلم حكاية صمود وبصمة أمل رغم الألم

وطن: لا يزال الأطفال في قطاع غزة يواجهون أشكالًا متعددة من العنف النفسي والاجتماعي والتعليمي والصحي، في ظل استمرار الحرب وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي. ويعيش الأطفال هناك حالة غير مسبوقة من الصدمة والمعاناة، تتجلى في الجوع والنزوح والخوف والقلق المزمن، ما أدى إلى ضياع أحلام الطفولة والتعليم واللعب والمستقبل.

هذا الواقع يهدد بتأثيرات خطيرة على الصحة النفسية والفكرية والسلوكية لهؤلاء الأطفال، ويشكل خطرًا بالغًا على تنشئتهم في بيئة يسودها العنف والحرمان. وفي هذا السياق، تبرز أهمية الدور المهني والأخلاقي الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المحلي والدولي لإنقاذ الطفولة.

ومنذ اندلاع الحرب، يعمل مركز إبداع المعلم في قطاع غزة على استمرار تقديم الدعم للأطفال في أوقات الطوارئ، من خلال توفير مساحات آمنة تقدم الدعم النفسي والتعليمي، باعتبارها خطوة أولية لحمايتهم وبناء شخصياتهم الإيجابية وتعزيز مهارات التكيف النفسي في ظل الأزمات المستمرة.

يقوم فريق من المتطوعين، يضم أخصائيين نفسيين ومعلمين ومنشّطي دعم نفسي، بتنفيذ فعاليات مكثفة تهدف إلى تخفيف معاناة الأطفال النفسية، ودعم الأسر من خلال تدريب الأمهات وتأهيلهن للتعامل مع الأوضاع الطارئة، إضافة إلى تمكين الأطفال من الوصول إلى التعليم الأساسي والإسعافات التعليمية الأولية في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية، ضمن إطار منهجية التعليم العاطفي الاجتماعي والتعلم النشط عبر الأنشطة واللعب.

يشارك الأطفال في هذه المساحات بالتعبير عن مشاعرهم والانخراط في أنشطة تعليمية حُرموا منها منذ أكثر من عام ونصف، نتيجة تدمير نحو 80٪ من المدارس والملاعب في قطاع غزة.

ويؤكد الدكتور محمود البراغيتي، استشاري الصحة النفسية ومدير برنامج الدعم النفسي الاجتماعي في مركز إبداع المعلم، أن الآثار النفسية التي يخلفها العنف على الأطفال من أخطر التحديات، إذ تؤثر على تفكيرهم وسلوكهم، وقد تخلق شخصيات قاسية ومضطربة في المستقبل. ولهذا، فإن البرامج والأنشطة النفسية والتعليمية تمثل تدخلًا إنقاذيًا ضروريًا لتحصين الأطفال وحمايتهم من تفاقم الأزمة، مع التركيز على دعم الأمهات نفسيًا ليكنّ سندًا لأطفالهن، وتشجيع الأطفال على التعبير عن مشاعرهم، وتعزيز وصولهم إلى الأماكن الآمنة والمحببة التي تسهم في تخفيف آثار الحرب وبناء شخصية متوازنة وقادرة على التكيف.