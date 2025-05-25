ملتقى البريج يواصل أنشطته التعليمية والدعم النفسي لطلبة المرحلة الأساسية

وطن: يواصل ملتقى البريج أنشطته التعليمية وأنشطة الدعم النفسي لأطفال المرحلة الأساسية من الصف الأول حتى الصف السادس، حيث قامت المعلمة كفاح باستخدام الأقماع الملوّنة بتوظيف منهجية التعلّم العاطفي الاجتماعي في نشاط ترفيهي بهدف تعليمي، قسّمت الطلاب إلى فريقين، والفائز من يحصل على القمع أولاً، ثم يقوم بقراءة العدد ضمن المليون قراءة صحيحة مع موسيقى تشجيعية، وأظهر الطلاب إعجابهم بالنشاط التفاعلي وشارك الجميع في التحدي.

كما قامت المعلمة جمانة، وباستخدام استراتيجية "حبل الغسيل"، بتنفيذ نشاط تعليمي مع طلاب الصف الثاني لتصنيف الأعداد ضمن العشرة إلى أعداد زوجية وأعداد فردية. نجحت المعلمة في تحقيق هدفها التعليمي في جو من المرح والمتعة مع طلابها، وعبّر الطلاب عن فهمهم من خلال مشاركتهم الفاعلة مع المعلمة.

وقامت معلمة الصف الأول بتنفيذ ورقة عمل تقييمية لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة في مادة اللغة العربية. لاقت هذه الخطوة قبولاً وتشجيعاً من الأهالي، حيث تواصل الأهالي مع مسؤولة الملتقى الأستاذة صابرين والمعلمة مها للاطمئنان على مستوى أبنائهم، وأظهروا حرصهم على الحصول على خدمة التعليم والدعم النفسي في هذه الظروف.

أيضاً، تفاعل طلاب الصف الثالث في أنشطة الدعم النفسي والتفريغ من خلال أنشطة حركية تهدف إلى تعزيز قدرتهم على التركيز. الطفلة إنعام من الصف الثاني عبّرت عن إعجابها بالأنشطة التعليمية من خلال رسم مشاعرها.