العملية أصابت هدفها بدقة.. القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطار اللد بصاروخ فرط صوتي

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد، في مدينة يافا المحتلة، مستخدمةً صاروخاً باليستياً فرط صوتي، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار، وفق ما أكده المتحدث العسكري اليمني، العميد يحيى سريع.

وقال سريع إن العملية أصابت هدفها بدقة عالية، وأسفرت عن "شلل تام في حركة الطيران، وهروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ"، مؤكداً أن هذه الضربة تأتي "نصرة للشعب الفلسطيني ومجاهديه في غزة، ورفضاً للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين".

الحصار الجوي مستمر وشركات طيران تلغي رحلاتها

وأضاف المتحدث العسكري، يحيى سريع، أن الضربة تأتي ضمن الحصار الجوي المفروض من قبل القوات المسلحة اليمنية على كيان الاحتلال، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من شركات الطيران العالمية استجابت لقرار الحظر الجوي خلال الأيام الماضية، مما انعكس بشكل واضح على نشاط المطار وتسبب بخسائر اقتصادية متزايدة.

وأفادت قناة "كان" العبرية بتعليق مؤقت لعمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون، فيما أظهرت بيانات ملاحية اضطرار أربع طائرات للتحليق قبالة السواحل بانتظار استئناف الحركة الجوية

. كما رُصد إطلاق صاروخ من اليمن، أعقبه دوي صفارات الإنذار في مدينة القدس ومحيطها.

ردود فعل فلسطينية مرحبة بالتصعيد اليمني

قوبلت العملية اليمنية بترحيب واسع من فصائل المقاومة، فأشادت حركة "حماس" بالضربة الصاروخية، معتبرةً أنها تمثل "نبل مواقف الشعب اليمني الشقيق الذي يتضامن مع غزة رغم البعد الجغرافي"، بينما حيّت حركة "الجهاد الإسلامي" هذا الموقف، ودعت إلى "تصعيد الحراك العربي والإسلامي لوقف جرائم الاحتلال في القطاع".

وحيت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليمن على هذا الموقف الأصيل والمشرّف، زدعت جميع مكوّنات أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تصعيد حراكهم وفعالياتهم لوقف حرب الإبادة المتواصلة في غزة، وتقديم كلّ أشكال الدعم والإسناد لشعبنا الفلسطيني على أرضه، حتى ينال حريته بزوال الاحتلال الصهيوني الفاشي.

من جانبها، رأت "لجان المقاومة" أن العملية تُشكّل "رسالة قوية للصهاينة بعدم وجود أمان طالما أن غزة تُحاصر وتُذبح"، مؤكدة أن الضربات الصاروخية اليمنية باتت تشكّل "إرهاقاً وإرباكاً حقيقياً للمؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية".

كما وصفت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" العمليات اليمنية بأنها "نموذج ملهم للمواجهة" و"تحول استراتيجي يفرض حصاراً جوياً فعلياً على الاحتلال، ويكشف هشاشة منظومته الأمنية أمام إرادة الشعوب الحرة".

أضرار اقتصادية إسرائيلية متزايدة

في السياق ذاته، كشفت القناة 12 العبرية، أن الهجمات اليمنية تسببت بأضرار اقتصادية ملموسة للاحتلال، مشيرة إلى أن ملايين الإسرائيليين اضطروا للجوء إلى الملاجئ ليلاً، وأن الحياة اليومية تشهد اضطرابات متواصلة.

وأضافت أن محاولات الرد عبر غارات جوية في اليمن لم تحقق أهدافاً تُذكر، خاصة بعد تقليص الدعم العسكري الأميركي في هذا السياق.

خلفية التصعيد

تأتي هذه الضربة ضمن سلسلة من الهجمات الصاروخية والجوية التي تنفذها القوات اليمنية منذ أسابيع في إطار ما تصفه بـ"معركة الحصار الجوي" على كيان الاحتلال، دعماً للمقاومة الفلسطينية في غزة، وتعهدت صنعاء باستمرار هذه العمليات حتى "وقف العدوان ورفع الحصار" عن القطاع المحاصر.