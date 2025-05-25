غولان: نتنياهو يسرق ضرائب الجنود لرشوة الحريديم

وطن: وجه رئيس "حزب الديمقراطيين" الإسرائيلي، يائير غولان، انتقادات لاذعة واتهامات لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية استدعاء الجنود الاحتياط واستثناء اليهود المتدينين (الحريديم).

واتهم غولان، في منشورله عبر منصة x، نتنياهو، بأنه ينهب أموال ضرائب الجنود الذين يقاتلون في غزة لرشوة الحريديم الهاربين من الخدمة.

وأضاف غولان أن نتنياهو رئيس حكومة غير مسؤول وفاسد وفاشل؛ يضحي بالجنود والعمال فقط ليحافظ على كرسيه.

وتابع: سنقوم باستبدال نتنياهو وسنعمل على تجنيد الجميع وبناء دولة تحترم من يحملونها على ظهورهم.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود أزمة داخل الائتلاف الحكومي، بشأن مسألة إعفاء "الحريديم" من التجنيد، وتوجيه نتنياهو بالموافقة على ميزانية للسماح بتمرير قانون التجنيد في الكنيست للموافقة عليه.

ومن المتوقع ألا يدعم الحريديم الاقتراح الذي سيتضمن عقوبات شخصية ومؤسسية، في حالة عدم الانصياع لأوامر التجنيد.

وهاجم الوزير الليكودي الأسبق، وأحد المُنظّرين التاريخيين لليمين الاسرائيلي دان ميريدور، نتنياهو، قائلًا: لقد دمرت كل شيء لأجل ائتلافك القذر.