ملتقى تل الهوا يواصل أنشطته التعليمية والتراثية لدعم الأطفال في غزة

وطن: شهد ملتقى تل الهوا في مدينة غزة استمرار تنفيذ الأنشطة التعليمية والدعم النفسي للأطفال من الصفوف الأول والثالث والرابع الأساسي، ضمن جهود مركز إبداع المعلم لتعزيز صمود الأطفال العائدين بعد العدوان.

في الصف الأول، ركزت المعلمة على مراجعة الحروف الهجائية من خلال أنشطة تفاعلية وتلوين، بهدف دعم المهارات الأكاديمية والتفريغ النفسي للأطفال. أما في الصفين الثالث والرابع، فقد تلقى الطلاب دروسًا في مادتي الرياضيات واللغة العربية؛ حيث تم في الرياضيات مراجعة العمليات الحسابية الأساسية، وفي اللغة العربية التركيز على القراءة، الإملاء، وتحسين المهارات الكتابية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء جلسة إرشاد جماعي حول موضوع “الخوف” لتعزيز الوعي النفسي والاجتماعي لدى الأطفال، وسُلط الضوء على أهمية التعامل مع مشاعر الخوف بطريقة صحية.

كما تم تنظيم نشاط تراثي تحت عنوان “أجواء عرس فلسطيني” بهدف إحياء التراث وتعريف الأطفال بالعادات والتقاليد الفلسطينية، مما أضفى جوًا من الفرح والتفاعل الإيجابي خلال اليوم.

تأتي هذه الأنشطة في إطار جهود مركز إبداع المعلم لتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للأطفال في المناطق المتضررة، وتعزيز قدرتهم على التأقلم مع الواقع الجديد.