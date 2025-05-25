وفاة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان السابق وليد عساف

وطن: توفي، ظهر اليوم الأحد، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان السابق وليد عساف، عن عمر ناهز 65 عاما.

والراحل عساف من مواليد قرية كفر لاقف بمحافظة قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية، حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الهندسة والتكنولوجيا في لاهور في باكستان عام 1986.

وفاز في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 بمقعد لحركة "فتح" عن دائرة محافظة قلقيلية، وشارك بعد ذلك في عدة لجان، أبرزها: رئاسة لجنة الأراضي ومواجهة الاستيطان عام 2006، وعضو اللجنة الاقتصادية والزراعية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وغيرها.

في 16 مايو 2012، عُين وزيرًا للزراعة ضمن الحكومة الرابعة عشرة برئاسة سلام فياض، واستمر بالمنصب ضمن حكومتيْ رامي الحمد الله الأولى والثانية حتى 2 يونيو 2014.

في 23 آذار/ مارس 2015، عُين رئيسًا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلفًا للشهيد زياد أبو عين. واستمر في منصبه حتى 31 آذار 2021.