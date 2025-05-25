رصد محاولات إنشاء 4 بؤر استيطانية خلال الساعات الماضية

وطن: أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأنها رصدت 4 محاولات إنشاء بؤر استيطانية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير عام التوثيق والنشر في الهيئة أمير داوود، إن محافظة رام الله والبيرة شهدت 3 من تلك المحاولات، وتوزعت على أراضي بلدات دير جرير، والمغير، وعين عريك.

وأوضح أن محاولة إنشاء البؤرة الرابعة رصدت في تجمع شلال العوجا بمدينة أريحا.

وخلال نيسان/ أبريل الماضي، حاول مستوطنون إقامة ما لا يقل عن 9 بؤر استيطانية جديدة، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي.

وتوزعت تلك البؤر حسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بواقع ثلاث على أراضي محافظة رام الله والبيرة، وبؤرتين في محافظة سلفيت، وواحدة في كل من أريحا والخليل وطوباس ونابلس.