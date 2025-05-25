طفل بلا حضن: عندما تُكَبَّل الأُبُوّة

كتبت نور الهدى أبو عياش: في أرضٍ تعوّدت أن تستقبل أطفالها بالترح لا الفرح , وبالدمع لا الزغاريد , رأت عين ذاك الطفل الفقد قبل النور. كان في شهره الثاني، لم تبرح ملامح أمه ترتسم في ذهنه، ويلتمس حضن أبيه للمرة الأولى، حتّى اقتحم الفقد حياتهم . لم يكن يدرك شيئًا من العالم بعد، سوى أن هناك صوتًا غاب فجأة، وحضنًا تأخر كثيرًا عن موعده .

في اللحظة ذاتها، في مكانٍ غير بعيد، كان الأب يُنتزع من بيته تحت جنح الظلام، لا لذنب اقترفه، بل لأنه فلسطيني. لم يكن ناشطًا، لم يحمل سلاحًا، ولم يكتب تغريدة , كان موظف بسيط يحب بيته ويخطط لحياة صغيرة فيها الكثير من الفرح. كان يخطط لشراء عربة حمراء لطفله، ويحسب الراتب ليشتري حليبًا ومناديل مبلّلة. لكن في فلسطين، أن تكون شابًا يعني أن تكون متهمًا. في أكتوبر 2023، وبعد أسبوعين من اندلاع الحرب، اقتحمت قوات الاحتلال بيته واعتقلته إداريًا دون تهمة. تركوه خلف القضبان ليواجه المجهول، ويترك خلفه طفلًا لم يبلغ سن الفطام بعد .

في الزنزانة، لم يكن الوقت يمر، بل ينهش، وكل لحظة كانت وجعًا. كان ابنه حينها في عمر الشهرين، لا يعرف من الحياة إلا دفء صدر أمه، بينما الأب يئنّ من برد الزنزانة، ويتخيّل شكل طفله كما حفظه في لحظات خاطفة. تمر الأيام، ويكبر الطفل، يزحف، ثم يقف، ثم يخطو، بينما هيثم يسأل في أول مكالمة قصيرة سُمح له بها: " حكى بابا؟ "… "شاف صورتي ؟". ما من شيء كان يوجعه كفكرة أن طفله يكبر دون أن يتعلّق به، أن يُنطق كلمة "بابا" ولا يعرف من هو.

لكن الألم الأكبر لم يكن في البعد، بل في ما جرى للجسد. الضربات المتتالية أفقدته السمع في أذنه اليمنى، والركلات المتعمدة أدّت إلى كسرٍ في ضلع من صدره. الإهمال الطبي ترك آثاره على كليتيه، وسوء النظافة سبّب له فطريات مؤلمة في جلده ورأسه. كل تفصيلة في جسده كانت شاهدة على جريمة لا تحتاج إلى محكمة. كانوا ينتفون لحيته بالسحب، كأنهم يريدون أن يقتلعوا منه شيئًا أعمق من الشعر، شيئًا يشبه الكرامة. لكنه لم يستسلم، كان يتنفس على صوتٍ صغير في رأسه يردّد له: “بابا”.

بعد عامٍ وستة أشهر، فُتح باب الزنزانة، وقيل له: اخرج. خرج، لا منتصرًا، بل مثقلًا. خرج يحمل جسدًا متعبًا، وذاكرة ممزقة، وشوقًا صار أثقل من الحيطان التي قضى بينها شهوره. عاد إلى البيت نفسه، ووقف على الباب الذي ضُرب ذات ليلة، طرقه بيدٍ ارتجفت كما لم ترتجف من قبل، فُتح الباب، وظهر الطفل. لم يكن طفلًا كما تركه، بل صار يمشي، يثرثر بكلمات مبعثرة، وعيناه تبحثان في وجه الزائر عن شيء مألوف. نظر إليه، تراجع خطوة، ثم عاد ينظر. لم يعرفه. تمسّك بثوب أمه، اختبأ، ثم خرج، ثم سكن. لحظة صمت طويل، ثم مشى إليه، بخطى صغيرة، حذرة، كأن شيئًا في دمه يهمس له: اقترب. وما إن بلغ يديه، حتى رمى بجسده في حضنه، وانهار في بكاء خافت. أما هيثم، فبكى كما لم يبكِ من قبل، بكى كل الأيام التي مضت، وكل المرات التي أراد أن يلمسه فيها ولم يستطع، وكل الليالي التي سمع فيها بكاءه ولم يقدر على ضمّه.

بدأ العلاج بعدها، لم يكن سهلاً. سمع ناقص، ضلع مكسور، كلى مرهقة، التهابات جلدية تحتاج شهورًا. لكن كل جلسة علاج كانت أخف حين يعود ليجد ابنه ينتظره، يمدّ له يده، ويقول له "بابا"، وكأن الكلمة تُقال للمرة الأولى في العالم. قال هيثم: " حضنته أول مرة وهو عمره أيام ... وبعدها انحرمت منه سنة وستة أشهر . لما رجعت كان بحكي وبمشي ... رجعت ، بس الوقت اللي راح ما برجع ". لم يكن بحاجة لمزيد من الكلمات، فقد أدرك أن ما سُرق منه لن يعود , لكنه قرر أن يُمسك باللحظة كما لو أنها كل الزمن , ويمنحها كل ما في قلبه من حياة .

اليوم، هيثم يخرج مع ابنه كل مساء، يحمل بيده بالونًا، وفي قلبه حكاية، يصور كل لحظة، كأن الصورة تعني أنه موجود، وأن الغياب انتهى. يحكي له القصص، لا عن السجن، بل عن الطائرات الورقية، عن الشمس، عن الضحك، عن الغيم الذي يشبه أحلامهم. يعرف أن الاحتلال سرق الكثير، لكن قلبه لا يزال يخبئ أشياء لا تُسرق، يعرف أن الذاكرة لا تُعتقل، وأن الحب لا يحتاج إلى وقت طويل ليزهر، بل إلى صدق، وإلى عودة، وإلى طفلٍ يعرف طريق حضن أبيه ولو تأخر.