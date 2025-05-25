استشهاد عائلة نازحة في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بدير البلح

وطن: استشهدت عائلة نازحة من رفح، ظهر اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية خيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عائلة مكونة من خمسة أفراد، بينهم طفلان، في قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المشاعلة بدير البلح.

كما أفادت المصادر الطبية، باستشهاد 52 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء غارات الاحتلال الجوية المتواصلة التي تستهدف مختلف مناطق القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 176 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.