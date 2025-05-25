أونروا: 600 شاحنة مساعدات يوميا لإنقاذ غزة من كارثة إنسانية متفاقمة

وطن: قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، الأحد، إن الطريقة الوحيدة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة هي ضمان تدفق المساعدات بشكل فعّال ومستمر، في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق الذي يفرض على القطاع منذ نحو ثلاثة أشهر.

وأوضحت الوكالة في منشور لها عبر منصة "إكس" أن سكان غزة لم يعودوا قادرين على انتظار دخول المساعدات، مؤكدة أن القطاع يحتاج يوميا إلى 500 إلى 600 شاحنة مساعدات تديرها الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الأساسية.

تأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم، بعد إغلاق إسرائيل المعابر منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.

في الوقت ذاته، تروج إسرائيل والولايات المتحدة لمخطط لتوزيع المساعدات في نقاط محددة جنوب غزة، من خلال منظمة غير ربحية حديثة التسجيل في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية".

وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن مؤسسها هو المبعوث الرئاسي الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أن هذا المخطط يهدف إلى تسريع إخلاء الفلسطينيين من مناطق شمال القطاع إلى الجنوب، تمهيدا لتهجيرهم.

ووفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي صرح بنيامين نتنياهو، بأنها باتت جزءا من أهداف الحرب.