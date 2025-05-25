على اثر اطلاق صاروخ من اليمن .. توقف حركة الرحلات الجوية في مطار اللد

رام الله - وطن: ذكرت مصادر عبرية ان حركة الرحلات الجوية في مطار اللد توقفت بشكل كامل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقالت وسائل اعلام عبرية انه جرى تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار اللد بعد الإبلاغ عن الصاروخ اليمني، وهناك رحلات جوية عالقة في الأجواء.

ودوت صافرات الانذار صباح اليوم في عشرات المواقع في فلسطين المحتلة، اثر اطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وزعمت جيش الاحتلال اعتراض الصاروخ اليمني، في وقت هرع فيه الاف المستوطنين الى الملاجئ.