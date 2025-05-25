ملتقى ابداع المعلم في النصيرات ينفذ نشاط تربوي نفسي لتعزيز فضيلة الرضا عند الأطفال بواسطة القصص والألعاب التفاعلية

وطن: نفذت الأستاذة ريماس ابو شريف من ملتقى ابداع المعلم في النصيرات وسط قطاع غزة، نشاطاً تربوياً نفسياً للأطفال ضمن برنامج التعلم العاطفي الاجتماعي، بهدف تعزيز فضيلة الرضا لدى الأطفال في جو تفاعلي خلاق يتيح لطلاب المشاركة الفعالة و خلق مساحة حوار ترقى في مستوى الطالب أكاديمياً و حياتياً .

واستهدف النشاط ٣٢ طفلاً من الفئة العمرية (8_9 )الصف الثالث ، حيث بدأنا الجلسة بلعب عدة مسابقات مثل لعبة الدوران حول الحلقات و سباق الجري ، ثم سألت الطلاب المشاركين الذين لم يفوزوا عن شعورهم و كيفية التعامل مع ما هو مشابه من مشاعر و استمعنا إلي إجاباتهم التي كانت متفاوتة في إدراك الرضا، فطلبت من أحدهم سحب بطاقة من صندوق العالم المبتسم تحمل إسم فضيلة الرضا، ما قادنا لسرد قصة "مستنقع الزنابق" التي تحكي حكاية السيد ضفضدع كثير التدمر والذي لا يرى النعم و كيف إهتدى بالنهاية لتقدير النعم من حوله ، تبعته مناقشة فعالة و من ثم لعب لعبة "اكتشف النعمة"..

وأظهر الطلاب تفاعل كبيراً ، و حازة القصة على استحواذهم كما لاقت تفاعل كبيراً بالحوار و السرد و المناقشة كما خلقت لعبة إكتشف النعمة" نقلة نوعية لما أبداه الطلاب أول الحصة من أسلوب تفكير و إدراك لنعم .

وساهم حضور الفريق النفسي لتسهيل هذه الجلسة و جعلها أكثر فعالية ، مع التأكيد على أهمية ادارك الطفل للفضائل في تعزيز تعامله في محيطه سواء في المدرسة أو الحي و البيت.

كما أكد مدير المتلقي الدكتور سعيد نبهان على أهمية فضيلة الرضا في ظل الظروف الراهنة من خلال استخدام التعليم العاطفي الاجتماعي، فيما حمدت الطفلة سندس(٩ سنوات) الله على نعمة السرير.

أما الطفلة تالا (٩سنوات) عبرت عن سعادتها بهذا النوع من الأنشطة، آملةٍ بتكراره ..