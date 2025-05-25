صندوق الاستثمار وبرنامج تصدير يوقعان اتفاقية إطلاق برنامج منح القدس "إنماء" بتمويل من القنصلية البريطانية

وطن: وقّع صندوق الاستثمار اتفاقية مع برنامج تصدير الممول من قبل القنصلية البريطانية في القدس بهدف إطلاق مرحلة جديدة من برنامج منح القدس - إنماء، والذي يستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في محافظة القدس، من خلال تقديم منح تمويلية لتمكينهم من الاستمرارية، وتحسين العمليات التجارية، وزيادة الإيرادات، وتعزيز الكفاءة في التكاليف، وتوسيع نطاق السوق.

وتعتبر هذه المرحلة استكمالاً لمراحل سابقة نفّذها الصندوق في محافظة القدس بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي، حيث استفاد في المراحل السابقة أكثر من 120 مشروعاً مقدسياً عاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي ساهم في خلق أو الحفاظ على أكثر من 650 فرصة عمل، وقدّم ما يقارب من 5.2 مليون يورو كمنح مباشرة، ما ساهم في ضخ مبلغ مماثل في الاقتصاد المقدسي، كمساهمة من قبل أصحاب المشاريع أنفسهم.

وقال عبد الحميد العبوة، مدير عام صندوق الاستثمار الفلسطيني: "فخورون بهذه الشراكة والتعاون مع القنصلية البريطانية في مدينة القدس من خلال برنامج تصدير، الأمر الذي يتقاطع مع استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار المجتمعي، والهادفة إلى دعم وتمكين المجتمعات المحلية، بما فيها مدينة القدس ودعم اقتصادها، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم على أساسها اقتصاد المدينة. كما أن الصندوق ينفّذ ويدير محفظةً في الاستثمار المجتمعي، تستهدف كافة محافظات الوطن، وخاصة المناطق المهمشة ومدينة القدس وقطاع غزة".

من جانبه، أكد نسيم نور، مدير برنامج تصدير على أن برنامج "إنماء" يندرج ضمن استراتيجية تصدير لدعم الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وتعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في السوق بشكل خاص، لا سيما في المناطق المهمشة كمحافظة القدس والمناطق المصنفة "ج". وأضاف: "نعتز بشراكتنا مع صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي له تجربة ناجحة ودور مهم في دعم وتعزيز الاقتصاد في محافظة القدس، وسوف نبني سوياً على النجاح الذي تم تحقيقه سابقاً".

ويهدف صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى تحقيق التأثير الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وذلك من خلال الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية في القطاعات الحيوية. أُنشىء الصندوق عام 2003، وهو شركة مساهمة عامّة مسجّل لدى وزارة الاقتصاد الوطني. ويستثمر الصندوق في قطاعات استراتيجية كقطاع الطاقة بشقيها التقليدية والمتجددة، وقطاعات الصحة، والاتصالات والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي، والصناعة والتجارة والزراعة، والقطاع العقاري والسياحي، ومحفظة الاستثمار المجتمعي، وغيرها.

برنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك (تصدير) هو برنامج ممول من قبل القنصلية البريطانية في القدس ومنفذ من قبل تحالف بقيادة كواتر انترناشونال يهدف إلى دعم تنمية الاقتصاد الفلسطيني من خلال تسهيل التجارة الخارجية وتحسين قدرة الجمارك وتعزيز تنافسية القطاع الخاص محلياً وعالمياً. ويعمل برنامج تصدير بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، ووزارة الصناعة، ووزارة المالية، ومؤسسات القطاع الخاص من أجل تذليل المعيقات السياســاتية والإجرائية لخلق بيئة ممكنة للتجارة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.