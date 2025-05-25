القسام تكشف عن عملية مركبة .. تفجير منزل تحصنت به قوات الاحتلال في القرارة

رام الله - وطن: كشفت كتائب عز الدين القسام عن تفاصيل عملية مركبة نفذتها ضد قوات الاحتلال يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت القسام في بلاغ عسكري مقتضب ان مقاتليها نفذوا عملية مركبة استهدفت قوة من جيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل شرق بلدة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، حيث فجّروا المنزل بعدد من العبوات شديدة الانفجار وأوقعوا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد انهيار المنزل.

واضافت القسام ان مقاتليها فجروا عين نفق في عدد من الجنود الذين وصلوا للمكان واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة، ورصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.