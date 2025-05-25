الخلايا الجذعية لعلاج العقم.. بقلم الاستشاري الدكتور سليم رمضان

كتب الدكتور سليم رمضان* : إن التطور التقني والتكنولوجي الذي نعيشه اليوم وفّر لنا طرقاً عدة لعلاج العقم، حيث تعتبر العلاجات الدوائية ووسائل الإنجاب والتلقيح وأطفال الأنابيب الحقن المجهري أحد أكثر الطرق شيوعاً لعلاج العقم في العديد من المراكز الطبية حول العالم. خلال السنوات الماضية ومع البحوث العلمية التي أجريت على الخلايا الجذعية، تم تحقيق نتائج مبهرة في علاج العقم باستخدام هذه الخلايا، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية والهند وإيران من الدول الرائدة في مجال علاج العقم عبر الخلايا الجذعية المأخوذة من دم الدورة الشهرية، حيث يمكن أن تساعد هذه الطريقة في الحفاظ على خصوبة النساء ورفع مستوى جودة البويضات وعددها عند النساء الذين يعانين من انقطاع الطمث المبكر.

كيف يتم استخدام الخلايا الجذعية لعلاج العقم؟

يوفر علاج العقم بالخلايا الجذعية المتوسطة الأمل لأولئك الذين يسعون إلى الحمل أو تحسين نوعية حياتهم من خلال معالجة الأسباب الكامنة وراء ذلك. حيث يساهم علاج الخلايا الجذعية في علاج العقم عند النساء باستعادة دورة التبويض لدى النساء مع تحسين جودة البويضات وبطانة الرحم وانسداد قناة فالوب والأورام الليفية الرحمية. أما بالنسبة لعلاج العقم عند الرجال بالخلايا الجذعية، فهو يركز على تحسين وتكوين الحيوانات المنوية، وتطوير الحيوانات المنوية من الخلايا الجرثومية في أنابيب الخصية. تبدأ الخلايا الجذعية في الانقسام ، مما يشجع الخصيتين على إنتاج المزيد من الحيوانات المنوية. ونتيجة لذلك، يمكن أن يزيد عدد الحيوانات المنوية بشكل كبير، مما يحسن الخصوبة تدريجيًا.



فوائد الخلايا الجذعية لعلاج العقم:

- تساهم الخلايا الجذعية لإصلاح تلف المبيضين أو بطانة الرحم، مما يزيد من فرص الحمل

- يعد أفضل علاج طبيعي دون تدخل جراحي كبير

- إمكانية تحسين جودة الحيوانات المنوية والبويضات مما يزيد من فرص الإنجاب

- تشجيع إنتاج عوامل نمو مختلفة لمساعدة الخلايا اللازمة على الهجرة وتنظيم التفاعلات الخلوية على المستوى الجزيئي، بحيث يكون لدى الجسم القدرة على إبطاء تقدم الحالة.

- تنشيط الخلايا الخاملة والمقموعة، وتحفيز انقسام الخلايا؛ بهذه الطريقة، قد يساعد علاج الخصوبة بالخلايا الجذعية على زيادة عدد الخلايا الجديدة في الجسم.

- تفرز مجموعة متنوعة من الإنزيمات والسيتوكينات والبروتينات التي تعزز تكاثر الخلايا وتمنع موت الخلايا الوظيفية.

- تتمتع الخلايا الجذعية بوظيفة مثبطة للمناعة فيما يتعلق بالخلايا القاتلة الطبيعية في الجسم

هل هناك عمر محدد للعلاج بالخلايا الجذعية لعلاج العقم؟

يمكن استخدام علاج الخلايا الجذعية للنساء من عمر 20 إلى 45 الاستفادة من الخلايا الجذعية، لأن العمر يؤثر على فرص المرأة في الحمل. على سبيل المثال، يجعل انقطاع الطمث الحمل غير محتمل للغاية، مما يجعل التلقيح الصناعي الخيار الوحيد القابل للتطبيق. ومع ذلك، يمكن أن يساعد علاج الخلايا الجذعية في تحقيق النتائج المرجوة من التلقيح الصناعي وزيادة فرص الحمل.

أما بالنسبة للرجال، يمكن أن يؤثر العمر على الخصوبة لأن جودة الحيوانات المنوية وكميتها تميل إلى الانخفاض بمرور الوقت، مما قد يقلل من فعالية علاج الخلايا الجذعية لعقم الذكور.



من هم الأشخاص الذين لا يمكنهم الإستفادة من علاج العقم باستخدام الخلايا الجذعية؟

لا تتوفر شروط هذا النوع من العلاج لدى جميع الحالات المرضية، إذ أن الحالات المرضية التالية لا يمكنها الإستفادة من هذه الطريقة لعلاج العقم، ونذكر منها:

- الأشخاص المُدخنين

- الأشخاص الذين يعانون من إلتهابات في المهبل

- الأشخاص الذين لديهم سابقة مرضية من الإنتباذ الباطني الرحمي

- الأشخاص الذين يعانون من تكيس المبايض

- الأشخاص الذين لديهم سابقة مرضية للأورام الخبيثة والسرطانات

- الأشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد أو فيروس الإيدز

- الأشخاص المصابين بأمراض الحساسية

- الأشخاص المصابين بالأمراض العصبية

- الأشخاص المصابين بالسكري أو أمراض الغدة الدرقية

و في الختام، نحن نرى أنّه من واجبنا أن نأخذ هذا التطوّر الجديد بعين الإعتبار و لمزيد من التطوّر الطبّي في بلدنا. و نحن نعمل جاهدين من أجل جعل هذا التطوّر بمتناول المرضى و الحالات المستعصية قدر الإمكان و حسب الوسائل و الإمكانيات المتاحة في بلدنا لبنان. و لكن من الجدير ذكره أنّ هذا التطوّر الطبّي إذا تحوّل إلى ثقافةٍ طبيّةٍ لدى المجتمع ريثما يتحوّل هذا التطوّر الى وسائل طبيّة مُنتجة، و نحن نعمل على هذين الخطّيْن مجتمعيْن.

* استشاري بالجراحة النسائية والتوليد ومتخصص بعلاج العقم وطفل الأنبوب