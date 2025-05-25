الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص الحي خلال اقتحام مدينة نابلس

وطن: أصيب طفل، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، باصابة طفل يبلغ من العمر 16 عاما بالرصاص الحي بالقدم، وجاري نقله إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت صباح اليوم الأحد، مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة اسرائيلية اقتحمت حارة الياسمينة في البلدة القديمة، تلاها عدد من دورياتالاحتلال التي اقتحمت أحياء عدة، قادمة من جهات حواجز حوارة جنوبا، ودير شرف غربا، وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة, وأطلقت قنابل الغاز والصوت في المكان.