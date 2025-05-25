جيش الاحتلال يدفع بكل ألوية المشاة والمدرعات إلى قطاع غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال، مساء السبت، أنه أتم إدخال جميع ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى قطاع غزة، في خطوة تصعيدية ضمن توسيع نطاق العدوان في القطاع. وكان لواء المظليين هو آخر الوحدات التي دخلت المنطقة، حيث استكملت دخوله خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتركز العمليات العسكرية حاليا على محورين رئيسيين: شمال قطاع غزة ومنطقة خانيونس جنوبا.

وفي تطور يختلف عن المراحل السابقة، لم تشهد هذه المرحلة اشتباكات مباشرة مع المقاتلين، حيث يتم تحريك القوات داخل القطاع بوتيرة بطيئة، تحت غطاء جوي مشدد، وفقا لتوجيهات رئيس الأركان إيال زمير، وقائد المنطقة الجنوبية يانيف آسور، بهدف ضمان سلامة الجنود وتقليل الخسائر.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أكدت دخول كافة ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى القطاع ضمن خطة تهدف إلى السيطرة الكاملة على غزة، تشمل إدخال خمس فرق عسكرية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إصابة عدد من الجنود في معارك داخل القطاع، ونقلهم بطائرات مروحية إلى مستشفيات خارج غزة.