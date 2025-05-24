الإعلام العبري: رفض أممي للتعاون مع "إسرائيل" والشركات الأميركية في توزيع المساعدات

وطن: أكدت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والشركات الأميركية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة.

وأشارت تقارير إعلامية عبرية إلى تأخير في بدء تنفيذ برنامج المساعدات المقرر، حيث قال مسؤولون إسرائيليون إن عملية توزيع المساعدات بالطريقة المعتادة ستستمر، وسط مخاوف من وقوعها في يد حركة حماس.

كما أشارت إلى أن الشركة الأميركية المكلفة لم تجهز استعداداتها اللوجستية، ما أدى إلى تأجيل التنفيذ لأيام إضافية.

في المقابل، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الرواية التي يروجها الاحتلال بشأن إدخال مساعدات ضخمة إلى القطاع "مضللة"، مشيراً إلى أن ما دخل فعلياً لا يتجاوز نحو 100 شاحنة، وهو أقل من 1% من الاحتياجات الأساسية للسكان.

وأوضح المكتب أن الكمية اللازمة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات يجب أن تصل إلى ما لا يقل عن 46,200 شاحنة محملة بالمساعدات والوقود.

وفي رد واضح، أعلنت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية في غزة رفضها القاطع لأي تدخل خارجي يهدف إلى تقويض السيادة الوطنية أو الالتفاف على المؤسسات الدولية العاملة في القطاع، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأصدرت الهيئة بياناً بتاريخ 18 أيار/مايو، أكدت فيه أن محاولات إدخال شركة أميركية تُدعى "إغاثة غزة" لتولي مهام توزيع المساعدات تشكل "انتهاكاً صارخاً للثقة الوطنية والمجتمعية"، وتُعد مقدمة لإنهاء الدور الأممي في القطاع واستبداله بجهات ذات أجندات سياسية.

وأكدت العشائر أن هذه الشركة "لا تحمل أي صفة شرعية" وهي "غير مقبولة شعبياً ولا عشائرياً"، محذرة من عسكرة العمل الإنساني وتحويل الإغاثة إلى أداة للسيطرة على غزة.

من جانبه، أعرب المفوض العام لوكالة "أونروا"، فيليب لازاريني، عن رفضه لمخطط الإمداد الإنساني المقترح من قبل الاحتلال، مؤكداً أنه "لن ينجح" وأنه يخالف المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، ويبدو أنه يخدم أهدافاً عسكرية أكثر من تلبية احتياجات المدنيين.