جميع ألوية المشاة والمدرعات بجيش الاحتلال تدخل قطاع غزة.. ضمن عملية "عربات جدعون"

وطن: أكدت هيئة البث العبرية دخول جميع ألوية المشاة والمدرعات النظامية التابعة لجيش الاحتلال إلى قطاع غزة، فيما استكملت فرقة المظليين دخولها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية حالياً على محورين رئيسيين هما شمال قطاع غزة ومنطقة خان يونس.

وفي بيان رسمي، أعلن جيش الاحتلال أن قوات القيادة الجنوبية تواصل تنفيذ عملياتها ضد فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة في مختلف أنحاء القطاع.

وأوضح، أنه بتوجيه من الاستخبارات العسكرية (أمان) وجهاز الأمن العام (الشاباك)، تم إطلاق قذيفة باتجاه التجمعات السكانية القريبة من قطاع غزة، ورد الجيش بضرب وتفكيك منصة الإطلاق التي أطلقت منها القذيفة.

وأضاف البيان أن عمليات "عربات جدعون" العسكرية شملت غارات جوية على أكثر من 100 هدف في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية، تزامناً مع نشاط مكثف للمدفعية والآليات البرية.

في المقابل، أدى القصف الإسرائيلي المتواصل إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وسط قصف مكثف على مناطق جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية عن استهداف مدفعية الاحتلال للأطراف الشمالية لبلدة عبسان الجديدة شرق خانيونس، مع إطلاق قنابل ضوئية في أجواء بلدة قيزان النجار وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

كما سجلت إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال وطائرات "كواد كابتر" شرق جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، إلى جانب قصف مدفعي للمناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ بداية مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى تفاقم أزمة المجاعة ونقص الغذاء في مناطق واسعة، خاصة شمال القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 53,822 شهيداً و122,382 مصاباً، وفق مصادر طبية في غزة، وسط استمرار المجازر الدموية بحق المدنيين في القطاع،