"لازاريني": مخطط الإمداد الإسرائيلي المقترح في غزة لن ينجح

وطن: أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، أن مخطط الإمداد الإنساني المقترح من قبلالاحتلال في قطاع غزة "لن ينجح"، مشيرًا إلى أنه يخالف المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، ويبدو أنه يخدم أهدافًا عسكرية أكثر من كونه يهدف لتلبية احتياجات المدنيين.

وقال لازاريني في منشور رسمي نُشر على صفحة "الأونروا" بموقع فيسبوك، اليوم السبت: "ليس من الممكن لمنظمة إنسانية تحترم حقًا المبادئ الإنسانية الأساسية أن تلتزم بمثل هذا المخطط". وأضاف: "لا أعتقد أن مثل هذا النموذج سينجح، ويبدو أن هذا النموذج قد وُضع أيضًا لدعم هدف عسكري، أكثر من كونه قلقًا إنسانيًا حقيقيًا".

وتأتي هذه التصريحات في وقت حذّر فيه برنامج الأغذية العالمي من أن نحو مليوني فلسطيني في غزة معرضون لخطر الجوع الشديد والمجاعة في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وآمن.

وفي السياق ذاته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "تواصل تنفيذ سياسة ممنهجة من خلال إغلاق المعابر والتحكم في دخول المساعدات الإنسانية، في إطار إبادة جماعية وهندسة تجويع المدنيين، لليوم الرابع والثمانين على التوالي".

وتواجه منظمات الإغاثة الدولية تحديات كبرى في إيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر، وسط انهيار شبه كامل في سلاسل الإمداد، وغياب الضمانات الأمنية، إضافة إلى القيود الصارمة التي يفرضها الاحتلال على الحركة عبر المعابر.

ويُذكر أن قطاع غزة يشهد أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ بداية العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وسط تحذيرات متكررة من الأمم المتحدة من خطر المجاعة وانهيار النظام الصحي بالكامل.