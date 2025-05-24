اعتداءات متزامنة للمستوطنين تطال بيت لحم ونابلس ورام الله والأغوار بحماية الاحتلال

وطن: أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، جراء اعتداءات متزامنة نفذها مستوطنون في عدة مناطق بالضفة الغربية، شملت برية كيسان شرق بيت لحم، وخربة الفارسية في الأغوار الشمالية، وبلدتي سبسطية وترمسعيا شمال الضفة، وذلك بحماية ومساندة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين في برية كيسان، وعبثت بمحتوياتها، كما رشقت الأهالي بالحجارة، ما أسفر عن إصابات ورضوض في صفوف المواطنين، بينما جرى منع الطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة لإسعاف المصابين.

كما أصيب خمسة فلسطينيين، في هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على تجمع "مغاير الدير" شرق رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن خمسة فلسطينيين أصيبوا جراء تعرضهم للضرب المبرح، خلال هجوم المستوطنين على "مغاير الدير".

وفي الأغوار الشمالية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين لؤي علي أبو محسن وأحمد حسين أبو محسن من خربة الفارسية، عقب تعرضهما للاعتداء من قبل مستوطنين اقتحموا التجمع السكني واعتدوا على السكان.

وفي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، أقدم مستوطنون اليوم على إحراق نحو 40 دونمًا مزروعة بالقمح، مما تسبب في خسائر مادية فادحة للفلاحين.

وشهدت البلدة في الأسابيع الماضية تكرارًا لاعتداءات مشابهة على المحاصيل الزراعية.

أما في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، فقد هاجم مستوطنون منازل المواطنين في الجهة الشرقية للبلدة مساء اليوم، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه الأهالي الذين حاولوا التصدي للهجوم.

وعلى الرغم من عدم وقوع إصابات، فقد اقتحمت قوات الاحتلال البلدة عقب الهجوم دون تنفيذ أي اعتقالات أو عمليات تفتيش.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصاعد مستمر في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين في الضفة الغربية.

وبحسب مركز معلومات فلسطين "معطى"، فقد سجلت الأراضي المحتلة 900 اعتداء للمستوطنين منذ بداية عام 2025 حتى 24 مايو الجاري، شملت اعتداءات جسدية، تخريب ممتلكات، وإحراق أراضٍ زراعية.