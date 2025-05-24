مستوطنون يحرقون 40 دونما مزروعة بالقمح في بلدة سبسطية غرب نابلس

وطن: أحرق مستوطنون، اليوم السبت، نحو 40 دونما مزروعة بالقمح في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن مستوطنين من مستوطنة شافي شمرون والبؤرة الاستيطانية الجديدة التي أقيمت في المنطقة، أحرقوا أربعين دونما في سهل البلدة مزروعة بالقمح، تعود ملكيتها للمواطنين محمد باسل محيبش ومفيد رشيد شهاب.

وأضاف عازم أن محصول القمح أحرق بالكامل، ما أدى لتكبد المزارعين محيبش وشهاب خسائر فادحة.

يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1693 اعتداء خلال شهر نيسان الماضي، وفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وأراضيه، وممتلكاته.

وأوضح التقرير أن جيش الاحتلال نفذ 1352 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 341 اعتداء، وتركزت مجملها في محافظات: الخليل بـ 292 اعتداء، ورام الله والبيرة بـ 269 اعتداء، ونابلس بـ 254 اعتداء.