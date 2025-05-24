د. خالد ابو ظاهر يكتب لوطن: مخاطر تعاطي المخدرات عن طريق الحقنِ

تتسبب المخدرات بكافة اشكالها وانواعها في معاناة إنسانية هائلة، حيث تتحمل فئة الشباب العبء الأكبر من هذه الأزمة، الذين يواجهون العديد من التحديات، منها الآثار الضارة المختلفة الناتجة عن تعاطي المخدرات نفسها، وكذلك الوصمة والتمييز ضدهم وضد اسرهم، بالإضافة الى انحراف نسبة منهم الى ارتكاب الجرائم، وكذلك ارتباط المخدرات ارتباطًا وثيقًا بالجريمة المنظمة والفساد والجرائم الاقتصادية والإرهاب.

وتشكل المخدرات تحديًا معقدًا يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ووفقًا لتقرير المخدرات العالمي، هناك ما يقرب من 300 مليون متعاطي للمخدرات على مستوى العالم.

وفي فلسطين وبالرغم من الحالة التي يعيشها مجتمعنا الفلسطيني من حرب وابادة في قطاع غزة وتشريد وقتل وتخريب المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، الا ان آفة المخدرات انتشرت في الآونة الأخيرة لا سيما بين المراهقين والشباب لذا أصبحت التوعية بطرق الوقاية من المخدرات ومخاطرها أمرًا ضروريًا لتجنب الوقوع في براثن الإدمان وما يعقبه من مخاطر صحية تضر بالفرد، والأسرة، بل والمجتمع بأسره، فالوقاية خير من العلاج.

وتعد أول خطوة في الوقاية من المخدرات هي الإطلاع والتثقيف عن الآثار السلبية لها ومخاطر إدمانها على الصحة النفسية والجسدية وعلى سلوك الفرد وعلاقته بأسرته والمجتمع.

وحسب احصائيات إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية، لشهر كانون الثاني لعام 2025 فقد تم ضبط 166 قضية، ما بين حيازة، تعاطي، زراعة، تجارة وترويج، وبلغ عدد المضبوطين 194، مقسمين بين 191 من الذكور و3 من الاناث، وكان من أبرز المضبوطات قنب هندي، قنب مصنع، حشيش، غاز الضحك، كريستال، واكستازي.

والمخدرات عبارة عن مواد طبيعية او كيميائية تؤثر على الأداء الطبيعي للجسم أو الدماغ، وقد تكون بعضها قانونية، مثل الكافيين والنيكوتين والكحول، أو غير قانونية.

وتساعد بعض المخدرات القانونية، مثل الأدوية والمؤثرات العقلية، في التعافي من مجموعة من الامراض ولكن مع الأسف قد يساء استخدامها أيضًا.

وسواء اكانت المخدرات قانونية او غير قانونية فهي ضارة للغاية وتشمل آثارها الضرر البدني الفوري والتأثيرات طويلة المدى على النمو النفسي والعاطفي، وخاصة بالنسبة للشباب لدرجة أن القوانين الدولية، بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة، تنظم استخدامها، مما يجعل امتلاكها أو استخدامها أو بيعها أمرًا غير قانوني.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المخدرات والمواد المؤثرة عقليًا الجديدة ظاهرة عالمية، ولا تخضع مواد التعاطي الجديدة المؤثرة عقليًا للرقابة بموجب الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات، ولكنها قد تشكل مخاطر على الصحة العامة، حيث يتم تصنيعها عن طريق تعديل التركيبات الكيميائية للمواد الخاضعة للرقابة لتجاوز القيود القانونية.

ويشكل الظهور السريع لأنواع مختلفة من المخدرات والمؤثرات العقلية الجديدة في السوق العالمية مخاطر على الصحة العامة وتحديات للسياسات المتعلقة بالمخدرات، كما أن محدودية المعرفة بتأثيراتها تعقد جهود الوقاية والعلاج، في حين أن تنوعها الكيميائي يجعل تحديدها وتحليلها أمراً صعباً.

وهناك طرق كثيرة ومتنوعة لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد يجري بلعها أو تدخينها أو استنشاقها عبر الأنف كمسحوق أو يجري حقنها، حيث يفضل المتعاطين هذه الطريقة ،حيث تكون تأثيرات المواد المخدرة سريعة لأنها تتجاوز عملية التمثيل الغذائي الأولي التي تخضع لها جميع المواد التي يتم تناولها عن طريق الفم، حيث يجب امتصاص المادة أولاً في الأمعاء، ونقلها إلى الكبد وتعريضها للمعالجة الأيضية الكبدية قبل الوصول إلى مجرى الدم، اما الحقن فيسمح للمخدرات بدخول مجرى الدم على الفور، مما يزيد من سرعة توصيلها إلى الدماغ، ويكون الشعور بالآثار والتأثير غالبًا في غضون دقيقة من حقن المخدر، ونظرًا للآثار السريعة للغاية، فإن تناول المخدرات مثل الهيروين عن طريق الحقن يمكن أن يزيد من خطر إصابة المستخدم بالإدمان، بالإضافة إلى احتمالية التعرض لجرعة زائدة.

حيث يتم حقن المخدرات في الوريد أو العضلات أو تحت الجلد، وعادةً ما يتم استخدام الأوردة في الذراعين والفخذ، أو العنق، أو الإبط، أو القدم.

وأفادت منظمة الصحة العالمية تقرير عن نسبة متعاطي المخدرات عن طريق الحقن، التي بلغت حوالي 13 مليون شخص حول العالم، والتي تتمثل في مخدر الهيروين والكوكايين والميتامفيتامين، من خلال إذابتها في الماء ثم إطلاقها في الأوردة أو الشرايين أو العضلات مباشرة تحت الجلد.

وفي فلسطين تم ضبط حالات تعاطي عن طريق الحقن، وهذا ما اثبتته مجموعة من الدراسات واهمها:

1- دراسة للمعهد الوطني التابع لوزارة الصحة الفلسطينية، أعدّها بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في فلسطين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي.

وأثبتت الدراسة ان عدد متعاطي المخدرات يزيد عن80 ألف متعاطٍ؛ في حين زاد عدد المتعاطين بشكل خطر (المدمنين) عن 26500 ألف مدمن، مع ملاحظة الزيادة في نسبة الإناث المتعاطيات، منهم 16453 شخص في الضفة الغربية، ووفق وزارة الصحة فان 1118 شخصًا من متعاطي المخدرات بشكل خطر يتعاطونها عن طريق الحقن، وان حوالي 11% من متعاطي المخدرات في الضفة الغربية مصابين بالتهاب الكبد الوبائي.

2- دراسة من جانب وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة الداخلية بدعم فني من مكتب الأمم

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتنفيذ بواسطة مركز العالم العربي للبحوث والتنمية، والتي اثبتت ان 42% من متعاطي المخدرات المستهدفين في هذه الدراسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعاطونها عن طريق الحقن ومن بين المخدرات التي تعطى عن طريق

الحقن، فإن النوعين الأكثر شيوعا من المخدرات المستخدمة هما الهيروين والكوكايين، وصرح حوالي %6 من متعاطي المخدرات أنه تم تشخيص إصابتهم بمرض منقول جنسيا في مرحلة ما من حياتهم كذلك، صرح 11 % بأنه قد تم في وقت من الأوقات تشخيص إصابتهم بالتهاب الكبد (ب) و11 % بالنسبة التهاب الكبد (س).

وتعتبر هذه النسب عالية ومخيفة ومن باب المسؤولية وحرصا على المصلحة العامة ولان الوقاية هي سلاحنا الأهم في مواجهة افة المخدرات، كان لابد لنا من الحديث عن هذا الموضوع وعن خطورته، مع العلم اننا كتبنا ونشرنا مقالة في وقت سابق عن أشهر طرق تعاطي المخدرات في فلسطين، وتم القاء الضوء على جميع طرق التعاطي وعلى مخاطر كل طريقة، ولخطورة التعاطي عن طريق الحقن، رأينا ان تكون لها مقالة خاصة بها.

ان تعاطي المخدرات عن طريق الحقن، هي أحد الطرق التي يقوم بها مدمني المخدرات للوصول إلى النشوة والإثارة التي يسببها المخدر في جسم المدمن، ويعد تعاطي المخدرات عن طريق الحقن من أخطر طرق تعاطي المخدرات التي تسبب العديد من المخاطر والأمراض، لذلك سوف نستعرض في هذا المقال أهم مخاطر ومضاعفات تعاطي المخدرات عن طريق الحقن.

ان الهدف من هذه المقالة بالدرجة الأولى هو الوقاية من المخدرات بكافة أنواعها واشكالها وطرق تعاطيها وخاصة طريقة الحقن، من خلال التثقيف الصحي الذي يعتبر جزء أساسي من الوقاية من المخدرات، فالتثقيف الصحي يلعب دورًا هامًا في رفع الوعي بمخاطر المخدرات مثل الآثار الصحية السلبية، والتبعات الاجتماعية والاقتصادية، والإدمان، وتعزيز سلوكيات صحية، ويكون الهدف منه منع الأفراد من تجربة المخدرات أو استخدامها، أو على الأقل الحد من الضرر الناجم عن تعاطيها. حيث يساعد التثقيف الصحي في تقديم معلومات دقيقة وواقعية حول المخدرات، مما يقلل من انتشار الأفكار الخاطئة أو الخرافات المتعلقة بها، مما يساهم في تشجيع الأفراد على اتخاذ قرارات صحية وتجنب تعاطي المخدرات، حيث يقدم التثقيف الصحي بدائل صحية وسليمة لتلبية الاحتياجات التي قد تدفع الأفراد إلى اللجوء إلى المخدرات، مثل الرياضة، والهوايات، والأنشطة الاجتماعية.

حيث يترتب على تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق الحقن على أخطار أكثر من بقية الطرق الأخرى، حيث يتعرض الأشخاص ليس فقط إلى تأثيرات المادة المخدرة، ولكن أيضا إلى مشاكل مرتبطة بالحقنة ذاتها، مثل التالي:

1- العدوى المنقولة بالدم: وتشمل العدوى المنقولة بالدم والمرتبطة بتعاطي المخدرات عن طريق الحقن ما يلي:

- فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) (الإيدز).

- التهابات الجلد والأنسجة الرخوة: (حقن الدواء تحت الجلد أو العضل يُسهّل دخول البكتيريا إلى الجلد، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الجلد مثل التهاب النسيج الخلوي).

- التهاب الكبد الفيروسي أ، ب، ج (التهاب الكبد الوبائي) وما ينتج عنه من مضاعفات مثل تلف الكبد، تليف الكبد وسرطان الكبد.

- التهابات الرئة والاصابة بمرض السل (الدرن).

- الأمراض المنقولة جنسياً الأخرى.

2- التسمم: الناتج عن الجروح، والخراج فوق الجافية (هو نوع من العدوى في الحيز فوق الجافية في الدماغ أو العمود الفقري)، والتهاب الشغاف المعدي، الناتجة عن الجراثيم والشوائب (adulterants) المضافة الى المواد المخدرة للتقليل من التكلفة او لجعل المخدر أسهل للاستخدام، وغالبا ما تقود هذه الشوائب إلى التسمُّم أو الجرعة الزائدة.

3- تأثير حشوات الادوية: يقوم بعض المتعاطين بطحن أقراص الأدويَة الموصوفة وتذويبها وحقن المحلول وريدياً، وهم يحقنون الحشوات التي تحتوي عليها الأقراص عادةً (مثل السيللوز والنشا) ، حيث يمكن أن تعلقَ الحشوات في الرئتين، ممَّا يُسبب التهاباً، كما يُمكن أن تُسبب الحشوات ضرراً في صمامات القلب أيضًا، مما يزيد من خطر العدوى فيها (التهاب الشغاف القلبي).

4- الإصابة بالأمراض البكتيرية والفيروسية والفطرية : يُمكن أن يُؤدِّي حقن المخدرات بإبرٍ غير مُعقَّمة، خُصوصًا الإبر المستخدَمة من قبل شخصٍ آخر، إلى دخول البكتيريا والفيروسات إلى الجسم، ونتيجة لذلك، قد تحدث خراجات بالقرب من موضع الحقنة، أو قد تنتقل البكتيريا أو الفيروسات عبر مجرى الدَّم إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الرئتين أو القلب أو الدماغ أو العظام، وتُسبب الامراض، مثل التهاب الشغاف والتَّسَمُّم الوشيقي ( وهو مرض قد يُهدد الحياة، ويحدث عندما تدخل جرثومة تُسمى كلوستريديوم بوتولينوم وتُنتج سمًا داخل الجرح-botulism) وعدوى الكزاز.

5- إصابات أخرى بسبب استخدام الإبرَة: هُناك حالة تُسمَّى مرفق مُدمن المخدرات Drug abuser’s elbow (التهاب العضل المعظم myositis ossificans)، وهي تنجُم عن الثقوب المتكررة وغير المناسبة للإبر حيث يحل نسيج مُتندِّب محلَّ العضلة حول المرفق. ويُمكن أن تُسبب الحقن عبر الجلد (تُسمى فرقعة الجلد) قرحاتٍ جلدية وتُؤدِّي الحقن عبر الوريد إلى تندُّب الأوردة (علامات المسار)، ممَّا يزيد بشكلٍ كبير من صعوبة حقنها ويُضعف من تدفق الدَّم.

6- التهابات العضلات والعظام والمفاصل والهيكل العظمي: بسبب انتشار البكتيريا من مواقع أخرى (مثل صمامات القلب والجلد والأنسجة الرخوة)، يمكن أن يؤدي تعاطي المخدرات بالحقن أيضًا إلى التهابات في الهيكل العظمي، بالإضافة إلى التهاب العظام المعروف باسم التهاب العظم والنقي والتهاب المفاصل الإنتاني، والتهابات المفاصل الأخرى.

7- إصابات الأوعية الدموية: ان الحقن المتكرر في الوريد قد يُدمر وظيفته ولذلك، تُعدّ إصابات الأوعية الدموية، مثل انهيار الأوردة، أمرًا شائعًا بين متعاطي المخدرات بالحقن.

8- تجلط الأوردة العميقة (DVT): (التخثر: تتشكل جلطة دموية في الأوردة وتُسبب انسدادًا أو تلفًا) حيث يُعد تعاطي المخدرات عن طريق الحقن عامل خطر للإصابة بتجلط الأوردة العميقة، وهي حالة تتشكل فيها جلطة دموية في وريد عميق، عادةً في الساق ويمكن أن يكون تجلط الأوردة العميقة خطيرًا، إذ قد تتحرر الجلطة وتنتقل إلى الرئتين، مسببةً انسدادًا رئويًا، وغالبًا ما لا يُكتشف تجلط الأوردة العميقة الناتج عن تعاطي المخدرات عن طريق الحقن لسنوات، مما يجعله قاتلًا صامتًا محتملًا.

9- المضاعفات الرئوية غير المعدية: من الشائع أن يؤدي تعاطي المخدرات عن طريق الحقن إلى ترسب أجسام غريبة في الدم، مما قد يؤدي إلى التهاب حبيبي ناتج عن أجسام غريبة، تشمل المضاعفات الرئوية الأخرى المصاحبة الوذمة الرئوية، وانتفاخ الرئة، والانسداد الرئوي، ونوبات الربو المميتة.

10- الموت المفاجئ: يزداد خطر الجرعة الزائدة بشكل كبير عند حقن المخدرات وريديًا مباشرةً في الجسم، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو عدم قدرة المتعاطين على تحديد كمية المخدر التي يحقنونها بدقة نظرًا لشدة وسرعة تأثير المخدر. وحسب نوع المادة المتناولة، قد تؤدي الجرعة الزائدة إلى مشاكل صحية خطيرة أو غيبوبة أو الوفاة، وعادةً ما تكون نظائر المخدرات الاصطناعية الحديثة، والمصنّعة بشكل غير قانوني، أقوى من المواد الأفيونية الأخرى، مما قد يزيد من خطر الجرعة الزائدة ويزيد من حالات الموت المفاجئ.

11- القصور الوريدي المزمن (CVI): تحدث هذه الحالة عندما يُعيق تدفق الدم من القلب إلى الساقين، ووفقًا لدراسة، فإن 87.7% من متعاطي المخدرات الوريدية كانوا يعانون من هذه الحالة.

12- سرعة الإدمان: يؤثر حقن المخدرات على الصحة الجسدية والنفسية والعاطفية ونتيجةً لذلك، فإن المخدرات التي تُحقن عادةً، مثل الهيروين والكوكايين والأفيون، لها آثار جانبية خطيرة طويلة الأمد على جسم الإنسان ويعد حقن المخدرات نشاطًا خطيرًا للغاية لأنه قد يؤدي بسرعة إلى الإدمان، مما قد يزيد من تفاقم الآثار الجانبية طويلة الأمد ويصعّب التغلب عليها.

وللعلم ان هناك فرق بين تعاطي المخدرات عن طريق الحقن في الشريان أو الوريد، حيث أن الشرايين تقوم بتحريك الدم بعيداً عن القلب، أما الوريد يحركه باتجاه القلب، وعند حقن المخدر في الوريد يتم حمل المخدرات باتجاه القلب، وتخفيفها في الدم قبل الوصول إلى الأطراف والأنسجة.

ولكن عند تعاطي المخدرات في الشريان، فيتم نقل المادة المخدرة إلى الأنسجة مباشرة، مما يسبب التورم والألم المبرح ويسبب العديد من المضاعفات الخطيرة، التي تشمل: -

الغرغرينا، وتراكم الضغط في العضلات التي تؤدي إلى انخفاض تدفق الدم مما يسبب تلف الأعصاب والعضلات، ومواجهة مشاكل في التوازن والتنسيق، والموت المفاجئ.

وفي الخلاصة نؤكد على ان تعاطي المخدرات بطريقة الحقن أكثر طرق تعاطي المخدرات ضررًا وينطوي على مخاطر متأصلة، تشمل ليس فقط الكدمات والندوب والإصابات الوريدية، بل تشمل أيضًا الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والسل (TB)، وفيروس التهاب الكبد الوبائي (HCV) وبما في ذلك الأمراض الأخرى المنقولة بالدم والتهاب الكبد، والتهاب الشغاف المعدي والقلبي، وزيادة خطر الإصابة بالجلطات والأمراض المنقولة جنسياً والجرعة الزائدة وكل هذه المخاطر يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة وفي بعض الحالات الغيبوبة أو الوفاة.



"الدكتور خالد أبو ظاهر : جامعة الاستقلال"