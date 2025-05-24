بمناسبة أسبوع حماية المدنيين في فلسطين.. ائتلاف 1325 يؤكد على ضرورة مساءلة الاحتلال عن جرائمه توفير الحماية الدولية للمدنيين وتعزيز صمودهم

وطن: أكد ائتلاف 1325 اليوم السبت بمناسبة أسبوع حماية المدنيين في فلسطين، على ضرورة مساءلة الاحتلال عن جرائمه توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.

وطالب ائتلاف 1325 في بيان وصل وطن نسخة منه، بعقد جلسة خاصة خلال أسبوع حماية المدنيين المنعقد في الأمم المتحدة حول تبعات وآثار حرب الإبادة على المرأة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وتسليط الضوء إعلاميًا وإنسانيًا على قصص النساء الفلسطينيات الصامدات، ليكنّ الشاهدات على إرادة الحياة وحفظها التي لم تُكسر رغم حرب الإبادة والتهجير والنزوح المتكرر، والتجويع، والاضطهاد والقهر

وقال ائتلاف 1325 في بيانه، "في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفي إطار أسبوع حماية المدنيين أيار 2025، نُسلط الضوء في هذه المناسبة الهامة على أحد أكثر الجوانب إلحاحا وألماً في هذا السياق: واقع المرأة الفلسطينية ومعاناتها تحت نير الاحتلال الاستعماري والفصل العنصري والتطهير العرقي".

وتوجه ائتلاف 1325 بالنداء الى مؤسسات هيئة الأمم المتحدة، بأنه قد آن الأوان لوضع حد لهذا الظلم التاريخي، وتطبيق قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم.

نص البيان:

بيان صادر عن ائتلاف 1325 بمناسبة أسبوع حماية المدنيين في فلسطين

من أجل وقف حرب الإبادة وتحرير المرأة من الاحتلال

في كل ساعة يوميا تقتل فتاة/ امرأة واحدة في قطاع غزة

في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفي إطار أسبوع حماية المدنيين أيار 2025، نُسلط الضوء في هذه المناسبة الهامة على أحد أكثر الجوانب إلحاحا وألماً في هذا السياق: واقع المرأة الفلسطينية ومعاناتها تحت نير الاحتلال الاستعماري والفصل العنصري والتطهير العرقي.

في هذه المناسبة المقرة من الأمم المتحدة بالاستناد إلى اتفاقية جنيف بخصوص حماية المدنيين، فإن الئتلاف 1325 يعتبر أن الاحتلال الكولونيالي العنصري يشكل تهديدًا دائما لحياة وكرامة جميع المدنيين الفلسطينيين وفي مقدمتهن النساء والأطفال بسبب استهدافهن بالقتل وقيامه بعسكرة أجسادهن وبيوتهن وخيامهن وبيوت الايواء ومستشفيات الولادة والرعاية الصحية ومنعه دخول الاحتياجات الخاصة بالمرأة، وبات معروفا أن الفلسطينيات قد دفعن الثمن المضاعف نتيجة لارتكاب الاحتلال الانتهاكات المركبة والجسيمة لحقوق الإنسان، على ضوء الآثار والانعكاسات الخاصة التي تسببت بها حرب الإبادة على المرأة الفلسطينية وخاصة مأساة الفقد والنزوح والمرض والتجويع والانكشاف، وبسبب حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة ذات السيادة على الأرض المحتلة عشية الرابع من حزيران 1967.

إن المرأة الفلسطينية بمناسبة اسبوع حماية المدنيين، ترفع صوتها عاليا من أجل:

أولا: مساءلة الاحتلال عن جرائمه المرتكبة والانتهاكات الجسيمة والنزوح والتهجير القسري الذي تتعرض لها النساء الفلسطينيات، بما في ذلك القتل والتطهير العرقي والفصل العنصري والاعتقال التعسفي، والعنف الجنسي.

ثانياً: توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم/ ن على أرضهم/ ن، لا سيما النساء والفتيات، في قطاع غزة والضفة الغربية وبشكل خاص في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أثر النكبة الأولى عام 1948، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، بما فيها الضغط لإنهاء الحرب ودخول المساعدات الغذائية والصحية والطبية والاحتياجات المختلفة.

ثالثا: يطالب الائتلاف 1325 بعقد جلسة خاصة خلال أسبوع حماية المدنيين المنعقد في الأمم المتحدة حول تبعات وآثار حرب الإبادة على المرأة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وتسليط الضوء إعلاميًا وإنسانيًا على قصص النساء الفلسطينيات الصامدات، ليكنّ الشاهدات على إرادة الحياة وحفظها التي لم تُكسر رغم حرب الإبادة والتهجير والنزوح المتكرر، والتجويع، والاضطهاد والقهر.

وختاما فإننا باسم النساء الفلسطينيات، نوجه النداء إلى جميع أحرار العالم، إلى المنظمات الدولية والنسوية بالتضامن مع المرأة الفلسطينية ونصرتها ورفع صوتها عاليا ونتوجه على وجه الخصوص إلى مؤسسات هيئة الأمم المتحدة، بأنه قد آن الأوان لوضع حد لهذا الظلم التاريخي، وتطبيق قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم.