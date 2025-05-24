الجيش الإيراني: سنرد بحزم على أي اعتداء ولن نسمح بتحقيق أحلام أعدائنا

وطن: أكد الجيش الإيراني، اليوم السبت، أنه سيردّ "بحزم" على أيّ تهديد أو اعتداء.

وقال الجيش، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر، إنه "سيدافع عن هذه الأرض حتى آخر قطرة دم، في سبيل عزّة ورفعة إيران".

وشدّد الجيش على أنه مستعدّ للدفاع عن وحدة أراضي بلاده، واستقلالها، وأمنها، وأنه لن يسمح "مطلقاً بتحقيق أحلام الأعداء".

ويحيي الإيرانيون في الرابع والعشرين من أيار/مايو الذكرى السنوية لاستعادة السيطرة على مدينة خرمشهر عام 1982، بعد أن كان الجيش العراقي قد سيطر عليها في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1980.