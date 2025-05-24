منظمة البيدر : مستوطنون يهدمون بركس أغنام ويتلفون خزان مياه في تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا

وطن: نفذت مجموعة من المستوطنين نفذوا، في ساعات الفجر الأولى،اليوم السبت ، اعتداءً جديدًا استهدف ممتلكات أحد المواطنين في تجمع عرب المليحات الواقع قرب منطقة المعرجات شمال أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، في بيان صحفي ، أن المستوطنين أقدموا على هدم بركس أغنام تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، يعود للمواطن إبراهيم علي سليمان، كما قاموا بإتلاف خزان مياه يستخدم لأغراض الشرب وتربية المواشي.

وأكد مليحات أن هذا الاعتداء تم في ساعات الفجر الأولى، ما حال دون تدخل الأهالي أو الجهات المختصة، ويُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق السكان البدو الذين يواجهون تصعيدًا خطيرًا في اعتداءات المستوطنين.

وأشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي في سياق متكرر من الهجمات التي تنفذها مجموعات المستوطنين، بتواطؤ واضح من سلطات الاحتلال، بهدف الضغط على السكان للرحيل عن أراضيهم.