منسقو التعاونيات في الائتلاف التربوي الفلسطيني يعقدون لقاءً تنظيميًا ويستعرضون إنجازات نموذج المناصرة المجتمعية في التعليم

وطن: في إطار تعزيز العمل التعاوني والتخصصي في الدفاع عن الحق في التعليم، عقد منسقو ومنسقات التعاونيات المنبثقة عن الائتلاف التربوي الفلسطيني لقاءً تنظيميًا مساء الأربعاء عبر تقنية الزوم، بمشاركة 27 عضواً وعضوة، لمناقشة الرؤى، استعراض الإنجازات، وتحديد المهام داخل كل تعاونية، ضمن منهج تشاركي يسعى إلى بناء بنية مجتمعية متماسكة ومتخصصة.

التعاونيات التعليمية: رؤية موحدة وأداة متقدمة للمناصرة المجتمعية

تأتي هذه الجهود في سياق مبادرة “التعاونيات التعليمية”، التي أطلقها الائتلاف التربوي الفلسطيني كأداة مجتمعية متخصصة تهدف إلى تعزيز التعليم العادل، الشامل، والمستدام، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه القطاع التعليمي في فلسطين، نتيجة الاحتلال وتفاوتات الجغرافيا والتهميش.

تعمل هذه التعاونيات كبُنى مجتمعية يقودها فاعلون تربويون، تجمع بين التخصص المعرفي والمشاركة الشعبية، وتوفّر قراءة معمقة للواقع التربوي، وتسعى إلى التأثير في السياسات، ورصد الانتهاكات، واقتراح بدائل قائمة على المعرفة والخبرة التراكمية.

شبكة تعاونيات فاعلة وأخرى قيد التأسيس

يضم الائتلاف اليوم عددًا من التعاونيات الفاعلة التي أثبتت حضورها على الأرض من خلال مبادراتها النوعية،



إنجازات ملموسة وتأثير متصاعد

خلال اللقاء التنظيمي، قدّم كل منسق/ة عرضًا لمجال عمل التعاونية التي يمثّلها، والأنشطة المنفذة، والتحديات المستجدة، وأثر التدخلات التربوية على المجتمع. وقد تنوعت الإنجازات بين إعداد أدلة تربوية للطوارئ، دعم المدارس في المناطق المهمشة والمهددة، تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار، رصد الانتهاكات التعليمية، تطوير أدوات التعلم الرقمي، وتفعيل مبادرات شبابية تربوية.

تكامل تنظيمي ورؤية وطنية

ناقش المشاركون أهمية توزيع الأدوار بشكل واضح بين الأعضاء داخل كل تعاونية، بما يعزّز من فعالية الأداء ويعمّق الأثر المجتمعي. وأكدوا على أهمية اللقاءات الدورية في تعزيز التنسيق بين التعاونيات، وتوحيد الجهود تحت مظلة الائتلاف، لتشكيل قوة مدنية فاعلة في رسم السياسات التعليمية الوطنية والدفاع عن العدالة التربوية.

نحو مجتمع تربوي منظم ومتماسك

تشكل “التعاونيات التعليمية” اليوم ركيزة من ركائز المناصرة المجتمعية المنظمة، وهي تؤسس لنموذج فلسطيني جديد في إدارة التعليم كحق وطني ومجتمعي. ويأمل القائمون على هذا النموذج أن تتحوّل هذه التعاونيات إلى أذرع تخصصية قوية تسهم في بناء سياسات عادلة وشاملة، تستند إلى المعرفة، وتُعبّر عن احتياجات الناس، وتدافع عن مستقبل التعليم في فلسطين