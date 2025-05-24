منظمة البيدر: مستوطنون يهدمون ثلاث خيام وثلاث عرائش في منطقة البويب جنوب الخليل.

وطن: أقدم مستوطنين، صباح الجمعة، على هدم ثلاث خيام وثلاث عرائش تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية في منطقة البويب الواقعة شمال شرق بلدة يطا جنوب محافظة الخليل.

وأوضح المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي ،أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تستهدف تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وفرض واقع جديد على الأرض لصالح المستوطنين.

وأضافت أن عمليات الهدم تمت بمرافقة قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما يعكس التواطؤ الواضح بين سلطات الاحتلال والمستوطنين في تنفيذ هذه السياسات.

ونوه مليحات إلى أن هذه الاعتداءات لا تستهدف فقط الممتلكات، بل تهدف بشكل أساسي إلى الضغط على السكان المحليين لترك أراضيهم والتخلي عن مصدر رزقهم، في خطوة تصنفها المنظمة كجزء من سياسة التطهير العرقي الممنهجة في المنطقة.

وأشار إلى أن منطقة البويب تعاني من ضغوط متزايدة بسبب التوسع الاستيطاني المستمر، حيث يتم التضييق على المزارعين والرعاة الفلسطينيين عبر هدم مساكنهم ومرافقهم الزراعية، مما يزيد من معاناة الأهالي ويعوق حياتهم اليومية.