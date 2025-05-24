وزارة العمل ومجلس الأعيان الأردني يبحثان آليات العمل المشترك للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال

وطن: ضمن جهود الوزارة لحماية حقوق العمال، التقت وزيرة العمل د. إيناس العطاري مع رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى مراد والسادة أعضاء مجلس الأعيان، بحضور ومشاركة الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عبده إدريس، لمناقشة وتبادل التجارب والخبرات مع المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وسبل التعاون في مجال التدريب المهني والتشغيل، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب التشريعية والتنفيذية التي تحكم سوق العمل في فلسطين، بما يضمن حماية كرامة العامل، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز، وفقًا للمعايير والاتفاقات الدولية ذات الصلة.

وأكدت الدكتورة عطاري على أهمية اللقاء الذي يجسد عمق العلاقة التاريخية والمصير المشترك الذي يربط بين الشعبين الفلسطيني والأردني، ويعكس الحرص المشترك على تعزيز سبل التعاون في مجالات العمل كافة، لا سيما في مجال الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعمالنا.

واستعرضت الدكتورة عطاري التحديات التي تواجه فلسطين بسبب الاحتلال، وما نجم عنها من تبعات اقتصادية، خاصة ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق لأكثر من 52% بعد أحداث السابع من اكتوبر، وفقدان أكثر من 500 ألف عامل لمصدر رزقهم، وتدمير البنى التحتية وهدم المنشآت والمؤسسات التجارية والاقتصادية.

وأشارت الوزيرة عطاري إلى جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، من حيث الجهود الراهنة من أجل تعديل بعض مواد قانون العمل الفلسطيني، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، من أجل المضي قُدما في قانون الضمان الاجتماعي، لما يشكله من صمام أمان لحماية العامل الفلسطيني لا سيما في ظل الأزمات التي نمر بها، مؤكدة على أهمية الاستفادة من التجربة الأردنية الغنية فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي.

بدوره، أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز على دعم الأردن ملكا وحكومة وشعبا لفلسطين، وعلى موقف الأردن الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، ومشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون مع وزارة العمل الفلسطينية في القضايا المشتركة والتي تتعلق بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، والاستفادة من التجارب والخبرات في قطاع العمل والحماية الاجتماعية في المملكة الأردنية، بما ينعكس إيجابا على حياة العامل ويعزز العملية الإنتاجية، التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة