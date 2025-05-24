مستوطنون يقطعون أشجار زيتون شرق يطا

وطن: أقدم مستوطنون، اليوم السبت، على تقطيع واقتلاع أشجار زيتون مثمرة، وتخريب ممتلكات المواطنين شرق يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن مستوطنون قطعوا واقتلعوا أعداد كبيرة من أشجار الزيتون المثمرة في منطقة حواره شرق يطا، بعد أن خربوا سياجا يحيط بالأرض التي تعود ملكيتها للمواطن محمد إبراهيم العدرة.

يشار إلى أن مستوطنين هدموا خيام وعرائش في منطقة البويب شرق يطا، ونفذوا اعتداءات متواصلة على ممتلكات المواطنين بهدف دفعهم للرحيل قسرا عن أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.