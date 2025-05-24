شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

وطن: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ68 على التوالي، حرب الإبادة على قطاع غزة، وارتكاب المجازر بحق المواطنين.

وقالت مصادر طبية إن 8 شهداء شهيدًا ارتقوا، إثر القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر يوم السبت.

وذكر مستشفى العودة أن شهيدًا وخمس إصابات بينهم طفلة تبلغ من العمر شهرًا وصلوا المستشفى، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في محيط مسجد القسام بالنصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

واستشهد أربعة مواطنين، وإصيب العشرات، في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية لعائلة المدهون في حي الأمل غربي مدينة خان يونس.

وأوضح أن الشهداء هم: الطفل عبيدة عامر راسم المدهون، السيدة إسراء محمد خليل المدهون، لطفل محمد عامر راسم المدهون وعامر راسم حسن المدهون.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم، جنوبي مدينة خان يونس.

ومنذ 18 آذار/مارس الجاري، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

واستشهد منذ 18 مارس 3673 مواطنًا وأصيب 10341 آخرين، جلهم من النساء والأطفال. وفق وزارة الصحة بغزة

ويرتكب الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 173 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلًا عن دمار كبير في البنية التحتية والمنازل.