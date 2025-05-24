الاحتلال يقتحم بلدات وقرى شرق طولكرم ويعتقل شابين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عدة قرى وبلدات شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال جابت شوارع بلدة كفر اللبد، وأقامت عدة حواجز فيها وأوقفت المركبات وفتشتها بعد إجبار ركابها على الترجل منها وإخضاعهم للاستجواب والتنكيل.

وأضافت المصادر المحلية، أن جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل واعتلوا أسطحها، وسط إطلاقهم للقنابل الصوتية تجاه المواطنين، في الوقت الذي داهموا فيه إحدى القاعات واعتقلوا شابين.

وكانت آليات الاحتلال اقتحمت بلدة عنبتا شرق طولكرم، وجابت شوارعها الرئيسية والفرعية، وسط اعتراضها حركة المواطنين والمركبات قبل انسحابها صوب حاجز عناب العسكري عند مدخلها الشرقي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم، قرية عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم، وداهمت عددا من المحال فيها، وأطلقت القنابل الصوتية، واحتجزت الشبان وأخضعتهم للاستجواب والتنكيل، واعتدت على أحد الفتيان بالضرب بعد تكسير دراجته الكهربائية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.