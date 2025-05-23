الأورومتوسطي: "إسرائيل" تُهندس التجويع والتهجير بغزة لطرد الفلسطينيين جماعيًا

وطن: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "إسرائيل" أصدرت 35 أمر نزوح قسري في قطاع غزة منذ بداية العام الجاري، مؤكدا أنها تُهندس التجويع والتهجير لتنفيذ خطة طرد الفلسطينيين جماعيًا من غزة كشرط لوقف الإبادة.

وأوضح "الأورومتوسطي"، في بيان اليوم الجمعة، أن التصعيد في سياسة التهجير الجماعي داخل القطاع يمثل تطبيقًا عمليًّا لاشتراط نتنياهو لوقف العدوان بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل الفلسطينيين من غزة.

واعتبر المرصد أن اشتراط رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو العلني تهجير الفلسطينيين من غزة لوقف العدوان، يمثل اعترافا ضمني بأنّ العدوان لم يكن يومًا موجهًا ضد فصيل عسكري معين، بل ضد الوجود الفلسطيني بأكمله.

وأضاف أن إعلان نتنياهو أنّ الهدف النهائي هو تهجير الفلسطينيين من غزة، هو "تعبير صارخ عن السعي لإبادة شعب وتهجيره وسط صمت دولي مطبق".

وشدد أن جرائم القتل والتجويع والتدمير التي اتبعتها "إسرائيل" ضد غزة لم تكن أفعالًا عرضية، بل أدوات منهجية في إطار جريمة الإبادة الجماعية.

ولفت إلى أن أوامر النزوح القسري "تصدر بمعزل تام عن أي ضرورة عسكرية، وتهدف فقط لاقتلاع السكان من أرضهم".

وأضاف أن حملة التهجير الجارية هي الأخطر منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية، لتزامنها مع تصعيد متسارع في سياسة التجويع، واتساع التدمير المنهجي.

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع دول العالم بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.