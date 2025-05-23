زيني يغضب عائلات الأسرى الاسرائيليين في غزة ومظاهرات تطالب بصفقة تبادل

وطن: عبرت هيئة عائلات الأسرى في غزة عن غضبها الشديد بشأن موقف رئيس جهاز (الشاباك) الجديد ديفيد زيني من صفقة التبادل إذا ما كان النشر في القناة 12 صحيحًا.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن رئيس الشاباك المعين قال خلال اجتماعات مغلقة إنه يرفض صفقة تبادل وإعادة الأسرى، واعتبر أن الحرب على غزة "أبدية".

وقالت هيئة عائلات الأسرى في غزة إن تصريحات زيني صادمة ومستهجنة ويجب إدانتها وهي تأتي من شخص سيكون هو من يقرر مصير الأسرى.

وأضافت أن "تعيين رئيس للشاباك يضع حرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أولوية قبل إعادة الأسرى هو بمثابة ارتكاب جريمة وظلم لشعب إسرائيل بأكمله"، مطالبة بتقديم توضيحات بشأن تصريحات زيني.

وكان قرار نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار قد أجج خلافات حادة وقوبل بانتقادات واسعة، كما خرجت مظاهرات احتجاجا على القرار.

ووُصف قرار نتنياهو في إسرائيل بأنه تحدٍ للقضاء، إذ جاء بعد يوم من إصدار المحكمة العليا قرارا اعتبرت فيه أن قرار إقالة رونين بار "غير ملائم ومخالف للقانون".

في غضون ذلك، تظاهر حشد من مئات المستوطنين، اليوم الجمعة، قرب حدود قطاع غزة للمطالبة بالتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف الحرب.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "نعم للسلام"، ورددوا شعارات تدعو لتبادل الأسرى ووقف الحرب.

المصدر : الجزيرة + الأناضول + الصحافة الإسرائيلية