إيقاف معلمة في فرنسا عن العمل بعد الوقوف دقيقة صمت على ضحايا غزة

وطن: أوقفت السلطات التعليمية، في مدينة سينس الفرنسية، معلّمة عن العمل لمدة شهرين تقريباً، بعد أن وقفت دقيقة صمت على ضحايا غزة في فصلها الدراسي، بتهمة أنها "لم تحترم مبدأ الحياد".

وقالت سلطات التعليم لصحيفة "إندبندنت"، البريطانية، إن هذا القرار اتُخِذ بناء على "مبادرة شخصية" منها، إلا أنّ نقابات التدريس نفت هذا الادعاء، وأصرّت على أنّ الطلاب هم من طلبوا التضامن مع الضحايا في غزة بدقيقة صمت، والمعلمة "وافقت، في نهاية درسها، على إحياء هذا التكريم مع الطلاب الذين رغبوا في ذلك".

وأضافت النقابات في بيان مشترك: "نطالب بإعادة المعلمة إلى عملها على الفور، وإسقاط جميع التهم عنها، واستعادة كرامتها رسمياً في نظر المدرسة والموظفين وأولياء الأمور".

وأثارت هذه الحادثة غضب بعض الشخصيات في الأوساط السياسية في فرنسا، مثل السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، التي عبرت عن غضبها من هذا القرار.