الاحتلال يقتحم جيوس ويعتقل شابا واندلاع مواجهات في كفر قدوم بقلقيلية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة جيوس، واعتقل شابا قرب طولكرم، كما اندلعت مواجهات في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جيوس، وسيرت آلياتها في عدة أحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسم بيضة من سكان البلدة، أثناء مروره على حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم.

وفي السياق، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرقا، عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية السلمية التي ينظمها الأهالي احتجاجا على استمرار إغلاق شارع القرية منذ عام 2003، وللتنديد بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأطلقت قوات الاحتلال خلال المواجهات قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.