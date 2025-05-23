محادثات متقدمة بين "إسرائيل" ودول أفريقية لاستقبال مهاجرين من غزة

وطن: كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن محادثات "في مراحل متقدمة" تجري بين "إسرائيل" وعدة دول أفريقية، بهدف التوصل إلى تفاهمات لاستقبال مهاجرين من قطاع غزة، ضمن خطة ما يسمى "الهجرة الطوعية".

وتدير دولة الاحتلال هذه الاتصالات بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما أكدت الصحيفة نفسها.

وتشمل المحادثات عدة دول أفريقية، أبدت "استعدادها المبدئي" لاستقبال مهاجرين من غزة، وفقاً للصحيفة.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإنّ هذه الدول تطرح مطالب متفاوتة مقابل استضافة الغزيين من بينها دعم مالي مباشر، أو دعم سياسي أميركي في ملفات معينة، فيما طرح بعض الدول مطالب رفضتها "إسرائيل"، ويجري حالياً البحث عن بدائل مُرضية للطرفين.

الخطة المعروضة على الدول المستضيفة تترتكز على "إنشاء برنامج استيعاب كامل، يتضمن تطوير بلدات مخصصة للسكان الجدد، وتوفير مساكن، ومدارس"، بحسب قول الصحيفة.

ويسعى المخططون إلى أن يتحول المهاجرون الأوائل إلى ما يسمى "سفراء نجاح" يشجعون غيرهم على المغادرة، بحسب تعبير المصادر المشاركة في صياغة البرنامج.

وبحسب الخطة، فإن تمويل هذا المشروع سيعتمد على كل من "إسرائيل" والولايات المتحدة، وعدة منظمات دولية، منها منظمات إنجيلية أعربت عن استعدادها لجمع التبرعات وتوفير البنية التحتية للبرنامج.

وفي 17 أيار/مايو الحالي، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية ما يسمى "عربات جدعون" بهدف احتلال كامل قطاع غزة وتهجير سكانه.