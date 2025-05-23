زواج بلا مأوى: بين الحلم والواقع

كتبت أمل الحيح: في السياق الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، أدى العدوان المتكرر في قطاع غزة إلى تهجير مئات الآلاف من السكان قسرًا إلى مراكز إيواء مؤقتة، وهو ما أوجد بيئة غير مستقرة تُعيد تشكيل أنماط الحياة الاجتماعية. ومن بين تلك التبدلات، يظهر الزواج كأحد الأنشطة الاجتماعية التي اتخذت طابعًا جديدًا، إذ تحوّلت الخيام ومراكز الإيواء المؤقتة إلى مواقع لعقد القِران، في مشهدٍ يتنافى مع الفكرة التقليدية للفرح والاحتفال.. رغم التراجع العامّ في النشاط الاجتماعي نتيجة الحرب، تُقدّر الأرقام الأولية لعام 2023 في غزة بحوالي 14,200 عقد زواج، مقابل 15,000 في 2022 (انخفاض 5.3%)، وذلك وفق معطيات ميدانية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، مما يعكس تأثير النزوح والتشريد على قرارات الارتباط. هذا الواقع الجديد يطرح أسئلةً جادة حول الدوافع الاجتماعية والنفسية وراء هذه الزيجات، وحول التناقض بين حلم الاستقرار الأسري وواقع التشرد والحاجة.



حفلات بلا احتفال: زواج في خيام النزوح

ورغم هذا الضغط المضاعف، يستمر الشباب في إتمام مراسم الزواج ضمن مراكز النزوح. يروي حمادة حجو، في تقرير «بي بي سي عربي»، قصة زواجه في 14 أكتوبر/تشرين الأول، حيث نُقل مع خطيبته ياسمين إلى خيمة في بيت عمته في الجنوب، وتمّت مراسم العقد «دون أيّ مظاهر فرحٍ» نتيجة النزوح من غارات الاحتلال سي بي بي.

هذا النوع من الاحتفالات يتسم بالبؤس جمالياً، لكنّه يدلّ على تمسّك الشباب بحقهم في الحياة والاستقرار الأسري، رغم قسوة المشهد المحيط.

الهروب من جحيم الحرب: زواجٌ متنفس

يبيّن الشوربجي، في حديثه لـ«الترا فلسطين»، أنّ كثيرين يقصدون القفز إلى الارتباط الرسمي كسبيل للهرب من «صراخ الخراب والدمار» والظروف النفسية القاسية، حيث يوفر الزواج، حتى في أبسط مظاهره، شعورًا بالأمان والتمسّك بالأمل عبر تأسيس روابط عاطفية تُخفف وطأة الخوف وتبعث روح المقاومة في القلب، كما والغياب الموت رغم» الأسرة استمرارية« يحفظون ورثة وجود إلى البعض يُطمئن.



التزامات العائلة وضغط المشهد المادي

على الناحية المقابلة، توجد ضغوطٌ أسرية واقتصادية تدفع إلى تسريع عقود الزواج، أحيانًا ضد رغبة الفتاة نفسها. ففي تقرير لـ«درج ميديا»، تروي سماح البيك (19 عامًا) أنّ والدها أجبرها على الزواج فور نزوحها، «ليخفف عبء نقل متعلقاتي وتحمل مسؤولياتي» بعد قصف المنزل، مُلخصًا أن الهدف «تحمّلها وزوجها الأسرة عموم على الاعتماد من بدلًا» بعضًا بعضهما.



من عرس إلى مأتم

في مثالٍ مؤلم على اختلاط الفرح بالمأساة، شهد قطاع غزة حادثة تحوّل فيها عرسٌ إلى مأتم. ففي 28 أكتوبر 2023، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الطناني في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة، أثناء حفل زفاف بسيط لعريسَين شابين. الهجوم أسفر عن استشهاد 20 شخصًا من العائلة والمدعوين، بينهم العروس نفسها. هذا المشهد، الذي وثّقته صحيفة القدس العربي، يسلّط الضوء على هشاشة الواقع الذي يُحيط بمثل هذه المناسبات، حيث تصبح اللحظات المفترضة للسعادة مرشّحة للانقلاب إلى فواجع في أي لحظة.