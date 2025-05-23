اليمنيون في مليونيتهم الأسبوعية: سنصعّد في مواجهة جريمة الإبادة والتجويع

وطن: خرجت الجماهير اليمنية كعادتها كل أسبوع إلى ساحات عدة محافظات في مسيرات حاشدة تضامناً مع قطاع غزة، حملت اليوم عنوان "ثباتاً مع غزة.. سنصعّد في مواجهة جريمة الإبادة والتجويع".

وأكد المشاركون في المسيرات المليونية في بيان تمت تلاوته في ميدان السبعين في صنعاء، على مواصلة اليمن دعمه وإسناده لقطاع غزة بكل ثبات حتى النصر.

و أشار البيان إلى أنّ ما يعيشه القطاع يعد "أبشع جرائم الإبادة الجماعية في العصر الحديث"، دعا شعوب الأمة "إلى التحرك وتسجيل موقف عملي تجاه جرائم العدو في غزة".

وجدد البيان التأييد المطلق لعمليات القوات المسلحة اليمنية "ضد الاحتلال، والتي ألحقت به الضرر الكبير"، كما أشاد "بالصمود التاريخي والصبر العظيم والملاحم البطولية التي يسطرها أبناء غزة مقاومةً وشعباً".

وبدوره، قال عضو المكتب السياسي لـحركة "أنصار الله" اليمنية علي القحوم: مستمرون بدعم الشعب الفلسطيني، وسيرى نتنياهو الجحيم والويل، وسنقطع أيدي الإسرائيليين وسيندم المستوطنون، والقادم أعظم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي، ما تسبّب بتوقّف حركة الملاحة الجوية.

وأوضح سريع أنّ العملية حقّقت هدفها بنجاح، مشيراً إلى أنها تسبّبت بتوقّف حركة الملاحة وهروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ.