60 شهيدًا و185 مصابًا وصلوا مستشفيات غزة خلال 24 ساعة

وطن: أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 60 شهيدًا و185 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الاحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

وأوضحت أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 53,822 شهيدًا و122,382 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 2025 بلغت 3,673 شهيدًا و10,341 إصابة.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.