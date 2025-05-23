الاحتلال يعتقل شابا خلال اقتحامه بلدات وقرى في محافظة جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابا خلال اقتحامه عدة بلدات في محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد مداهمة منزله في بلدة جبع، جنوب جنين، وذلك خلال اقتحامها للبلدة بعدة آليات عسكرية وانتشارها في شوارعها، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا قريتي فقوعة وجلبون شرق جنين، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات. كما اقتحمت بلدة برقين غربا، ونشرت قواتها في شوارعها.