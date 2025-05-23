مستوطنون مسلحون يحاولون الهجوم على بروقين والأهالي يصلون الجمعة على اطراف البلدة

وطن: جدد مستوطنون مسلحون ظهر اليوم محاولتهم الهجوم على بلدة بروقين قرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية ان مستوطنين مسلحين اقتحموا اطراف البلدة في محاولة للهجوم على ممتلكات الاهالي الذين هبوا للدفاع عن بلدهم وس انتشار لقوات الاحتلال.

ومع تراجع المستوطنين، أقام أهالي البلدة صلاة الجمعة على أطراف البلدة، قرب المناطق المهددة باعتداءات المستعمرين، رفضا للاقتحامات المتكررة وتصعيد اعتداءات المستعمرين على البلدة والتي كان آخرها صباح اليوم.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المواطنين أدّوا الصلاة في الأراضي القريبة من منطقة "البقعان"، التي كانت قد تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات متكررة من المستعمرين شملت إحراق منازل ومركبات، وسط تواجد عسكري مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.