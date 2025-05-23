فريق الدعم النفسي والتعليمي في مركز إبداع المعلم يواصل تجديد الأمل مع أطفال وأهالي غزة

رام الله - وطن: واصل فريق الدعم النفسي والتعليمي في مركز إبداع المعلم تجديد الأمل مع أطفال وأهالي غزة ضمن مشروع بدائل/ كندا ، حيث قدم وفد من معلمين وأخصائيي الصحة النفسية أنشطة التعلم العاطفي الاجتماعي والتي تهدف إلى مساعدة الأطفال على اكتساب مهارات مهمة في التعليم وقت الطوارئ، وتعزيز القدرة على إدارة الذات، وبناء العلاقات الإيجابية للأطفال مع بعضهم البعض ، والقدوة الإيجابية على التحكم بالمشاعر، حيث يستفيد الأطفال من اكتساب الأساسيات في مادة الرياضيات واللغة العربية والإنجليزية، وكما يتم تنفيذ العدد من ورش العمل التي تساهم في بناء الأمل للأمهات من خلال جلسات الرعاية الذاتية، كما يعمل الأخصائيين النفسيين على تنفيذ جلسات مركزة تساهم في تقديم الإسعافات النفسية الأولية ، وأنشطة التوازن النفسي واستعادة العافية النفسية والتخلص من الكوابيس المزعجة نتيجة التعرض للصدمات.

ويهتم الفريق بتنفيذ برنامج التشافي بالمشاعر لمساعدة الأطفال على التخلص من الأفكار السلبية والسوداوية وبث التفاؤل والأمل والمرونة النفسية وتدريبهم على كيفية المواجهة الإيجابية للمواقف الصادمة والمستمرة نتيجة الحرب على قطاع غزة، وهذا ما اشار إليه الدكتور محمود البراغيتي مدير برنامج الصحة النفسية.

أن اعضاء فريق الدعم النفسي والأخصائيين يتدربون في جلسات إشراقية مهنية مستمرة، لتوظيف المهارات المناسبة للعمل بها مع الأطفال الذين تعرضوا إلى صدمات متتالية، تتعلق بهدم المنزل والنزوح وفقدان الأهل ونقص الاحتياجات والأغذية والخوف المستمر مع الواقع اليومي والقصف المستمر، كل ذلك يتطلب توفير برنامج حماية تساعد الأطفال للوصول الأمن لخدمات التعليم والدعم النفسي الاجتماعي.

وقال مدير عام مركز ابداع المعلم الدكتور رفعت صباح ان أنشطة وفعاليات التعليم والدعم النفسي للأطفال والأهالي تتصدر المسؤولية المجتمعية للمركز وتواصل عملها رغم التحديات الميدانية الصعبة دعما لحقوق الإنسان والخدمة الإنسانية الداعمة وقت الطوارئ ضمن برامج مركز ابداع المعلم التي تعمل منذ بداية الحرب على قطاع غزة ويتم تطوير التدخلات وفق تقييم الاحتياجات اللازمة.