د. أحمد الأشقر* يكتب لوطن: الفلسطيني الراهن بين حق المواطنة والإقامة: أيّ وسائل للمواجهة؟

استقرت غالبية الأنظمة الدستورية المقارنة على أن الفرق الجوهري بين المواطن والمقيم بصفة عامة هو أن المقيم لا يملك بعض الحقوق السياسية الممنوحة للمواطن مثل حق الترشح والانتخاب، وكذلك حظر تولي المقيم بعض المناصب العامة الحيوية.

بالتطبيق الواقعي لهذه المقارنة بين المواطن والمقيم على الحالة الفلسطينية، فإن من الثابت أن الفلسطيني لم يمارس حق الانتخاب والترشح منذ سنوات طويلة، جيل كامل لم يمارس هذا الحق، والكثيرون محرومون أيضاً من تولي العديد من المناصب العامة لأسباب تتعلق بالتصنيف السياسي أو التبعية، أو المحسوبية الزبائنية، هناك مئات الشواهد على ذلك.

حتى الآن، ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية لم يتم إصدار قانون للجنسية الفلسطينية. وواقعياً، لا تستطيع السلطة بموجب اتفاقية أوسلو التحكم بسجل السكان، حتى في أبسط المسائل، ولا تملك حق منح الجنسية لأحد.

في أحوال عديدة، يتم إصدار قرارات بمنع السفر لفلسطينيين من قبل جهات إدارية وأمنية لا تملك هذا الحق، وحتى في حال امتلاكها لهذا الحق، غالباً ما يكون منع السفر تعسفياً، كما أنها لا تملك سلطة السماح لأي كان بدخول الأراضي الفلسطينية.

هذه المقارنة قد تدفع نحو التكييف القانوني الواقعي لحالة الفلسطيني الراهنة على أنه مقيم وليس مواطن، وهذا ما قد يسند رواية الاحتلال ويساهم في تبرير تهجير الفلسطينيين على اعتبار أنهم لا يمارسون أية حقوق سياسية، وهم أقرب للمقيم من المواطن.

في مواجهة ذلك، يجب تعزيز حالة المواطنة الفعلية للفلسطينيين، عبر إجراء انتخابات عامة، وتعزيز حق الفلسطينيين بالمشاركة السياسية والمساواة في تقلد الوظائف العامة، والعمل على وضع مسودة نهائية لدستور لدولة فلسطين، تؤكد على حق الفلسطينيين أينما كانوا بالحصول على وثيقة جنسية فلسطينية، في الداخل والخارج، وإخضاع هذه المسودة للاستفتاء العام بشكل إلكتروني لكل الفلسطينين، و ينبغي بالتوازي مع ذلك، استنهاض دور ومكانة منظمة التحرير، باعتبارها الوطن المعنوي لكل الفلسطينيين، والحافظة المفترضة للهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة.

قد تبدو هذه الوسيلة غير فعالة لمواجهة جرافات الاحتلال وممارساته الكولونيالية في تجريد الفلسطيني من حقوقه الأساسية، لكنها على الأقل، ومن الناحية القانونية، تدحض روايته، وتبرهن لتلك الدول التي اعترفت أو لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن هناك شعب حي يمارس حقوقه في المواطنة على أرض آبائه وأجداده، وأن الفلسطيني اللاجئ خارج وطنه له الحق الكامل غير المنقوص في العودة إليه، وبناء مؤسساته.

بالمقابل، فإن بقاء الفلسطيني دون ممارسته لحقوق المواطنة وأهمها الانتخاب، والحصول على وثيقة جنسية، سيساهم، من حيث لا يدري، إلى تهشيم صورة الفلسطيني، الذي يستحق، أسوة بكل شعوب الأرض، أن يكون له وطن، ومواطنة، لا مجرد مهجر، وحق إقامة.

*د. أحمد الأشقر، محام وقاض سابق، أستاذ جامعي في القانون الدستوري والعلوم السياسية.