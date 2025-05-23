"الديمقراطية": الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في شمال غزة ويُمهّد لتهجير قسري جماعي

وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية بأشد العبارات استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، والذي يدخل يومه الثاني والثمانين، في ظل صمت دولي مخزٍ وتواطؤ فاضح من مؤسسات المجتمع الدولي.

وأكدت الجبهة في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن هذا الحصار الوحشي، المصحوب بمنع متعمد لوصول المساعدات الإنسانية، أدى إلى تجويع أكثر من مليون مواطن في شمال القطاع، في سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية، ترتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لجميع القوانين والمواثيق الدولية.

وأضافت أن سماح حكومة الاحتلال بإدخال كميات محدودة من المساعدات إلى جنوب ووسط قطاع غزة، مقابل استمرار خنق شمال القطاع، ليس سوى محاولة مفضوحة لخداع الرأي العام العالمي وتجميل صورة الاحتلال الملطخة بدماء الأبرياء، بينما يواجه سكان الشمال المجاعة والأوبئة والانعدام التام لمقومات الحياة.

‎‎‎‎‎كما حذرت الجبهة من أن تحديد أربع نقاط لتوزيع المساعدات – ثلاث منها في منطقة موراج برفح وواحدة جنوب محور نيتساريم – يهدف إلى فرض وقائع ميدانية تُمهّد لتهجير سكان الشمال قسراً نحو الجنوب، وحشرهم لاحقاً في معازل خانقة بمدينة رفح، كجزء من مخطط الترحيل الجماعي خارج قطاع غزة، في جريمة تطهير عرقي واضحة ومدانة.

وحمّلت الجبهة الديمقراطية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وتدعو الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ودول الاتحاد الأوروبي، وكل قوى الحرية والعدالة في العالم، إلى تحرك عاجل وفوري لوقف هذه السياسات العنصرية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع دون قيد أو شرط.

ودعت الجبهة الجماهير، والقوى الوطنية والإسلامية، إلى رصّ الصفوف وتعزيز المقاومة الشعبية والميدانية، رفضاً لمحاولات التهجير القسري، وقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال التي لن تمر، ما دام في شعبنا نبض مقاوم وإرادة لا تنكسر.